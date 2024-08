Kastenwagen heißen bei Hobby nun alle VAN | In Reisemobile In News | Von Von Redaktion/cwe

Hobby ONTOUR VAN und PRESTIGE VAN

Nach dem MAXIA VAN auf VW-Basis zeigt Hobby auf dem Caravan Salon nun auch die Kastenwagen mit CITROËN- und FIAT-Chassis in völlig neuem Gewand.

Die ONTOUR VANs in serienmäßigem Expedition Grey mit blauem Akzentstreifen und 140 PS- CITROËN-Basis ist der ideale Alltags-Campingvan. Mit zwei verfügbaren Grundrissvarianten hat man die Wahl: Längsbett oder doch lieber Querbett? Der ONTOUR VAN 600 FT bietet ein quer verbautes französisches Bett im Heck, während man im 40 cm längeren ONTOUR VAN 640 ET in Fahrtrichtung auf zwei Meter langen Matratzen und Lattenrostsystem schläft. Der Kompaktwaschraum mit Dusche und Spiegelschrank ist ebenso Teil der serienmäßigen Ausstattung wie die Küche mit 90 L-DOMETIC-Kühlschrank mit Doppelanschlag.

Der PRESTIGE VAN in etwas dunklerem Lanzarote Grey mit rotem Akzentstreifen auf FIAT-Basis mit 140-PS-Motor punktet mit Rahmenfenstern und seinem Ambiente. Das Interieur erinnert an moderne Yachten. Der Grundrissaufbau bietet eine Sitzgruppe im Fahrerhausbereich, einen Kompaktwaschraum mit Dusche, ausstellbare Fenster im Schlafbereich, doppelt verglaste und getönte Rahmenfenster, Einzelbetten im Heck und einer komfortablen Küche.

Dank HOBBYKOMPLETT-VOLLAUSTATTUNG ist ab Werk mit an Bord: vollflächige B6-Spezialdämmung und XPS-Boden für eine besonders effiziente Isolierung des Aufbaus, GOODSIDE®-Lattenrostsystem, Verdunklungssystem REMIS für Front – und Seitenscheiben (Fahrerhaus), Safety-Paket mit Assistenzsystemen, Leichtmetallfelgen, Insektenschutz für Schiebetür, Dachmarkise, Gasflaschenauszug für 2 x 11-kg-Flaschen, HOBBYCONNECT-System für Steuerung der Bordtechnik per Bedienpanel oder Bluetooth-App.

