Isuzu D-MAX (2022) – Lifestyle-Mobil für hippe Frauen und echte Kerle

Isuzu D-Max – Der Hidden-Champion Pick-up

Vor runden 1,5 Jahren ist der aktuelle Isuzu D-Max auf den Markt in Deutschland und Österreich gekommen. Das Fahrzeug wurde optisch neu gestaltet und technisch modernisiert, so möchte es nun im harten Wettbewerb bestehen.

Isuzu verkauft in Thailand die meisten Autos

Produziert wird dieser Pick-up übrigens in Thailand, das die meisten von uns wohl nur als Urlaubsland kennen. Hier sind die Pritschenwagen quasi zuhause, denn Steuer- und Zollvorschriften machen das Königreich in Südostasien zum anteilsmäßig größten Pick-up-Markt der Welt. Rund 80 Prozent aller in Thailand verkauften Neuwagen sind Pick-ups. Rund die Hälfte des Gesamtmarkts der Pick-ups waren von Isuzu.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Übrigens: Auch die großen japanischen Hersteller lassen ihre Pick-ups in Thailand bauen und schicken sie von dort aus in die Welt. Von solchen Verhältnissen ist Isuzu in Deutschland weit entfernt. Hierzulande ist der Pick-up-Markt überschaubar klein und der Ford Ranger ist ungekrönter König in diesem Segment.

Aber auch in Deutschland wächst das Segment der Pick-ups und sie werden – wie einst schon die SUVs – zu Lifestyle-Mobilen. Um von diesem Trend zu profitieren, hat Isuzu den D-Max gründlich überarbeitet, zahlreiche moderne Assistenz-Systeme und Ausstattungs-Features hieven diesen Pick-up nach unserer Auffassung auf Augenhöhe mit dem Wettbewerb. So sind nun in allen Versionen ein Tempomat (bei Automatikgetriebe mit adaptiver Steuerung), ein Notbremsassistent mit Kollisionswarnung, ein aktiver Spurhalteassistent, Totwinkelwarner, Verkehrszeichenerkennung mit intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer, ein Regensensor und die sensor-gestützte Lichtsteuerung samt automatischer Fernlicht-Steuerung Bestandteil der Serien-Ausstattung.

4-Zylinder-Diesel mit 360 Newtonmetern Drehmoment

Als Antrieb für den Isuzu D-Max kommt weiterhin der bisher schon verwendete Turbo-Diesel mit 1,9 Liter Hubraum zum Einsatz, der nun die Euro-6-Norm erfüllt. Diese Maschine leistet bis zu 163 PS und stellt ein Drehmoment von maximal 360 Newtonmeter bereit. In etwas mehr als 10 Sekunden wuchtet dieser Diesel den rund 2 Tonnen schweren Pick-up aus dem Stand auf Tempo 100. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 180 Stundenkilometern.

Unser Testwagen ist mit Doppelkabine für bis zu 5 Personen sowie mit „V-Cross“der höchsten Ausstattungsstufe versehen, die unter anderem das empfehlenswerte Automatik-Getriebe beinhaltet. Auf unserer ausführlichen Testfahrten, die alle Straßenarten beinhaltet haben, hat sich ein Verbrauch von 8,2 Litern ergeben. Ein wirklich geringer Wert für ein Auto von dieser Größe und diesem Gewicht. Im Testwagen war zudem noch die für viele Pick-up-Fahrer unverzichtbare Anhängerkupplung verbaut, mit der dieser D-Max bis zu 3 Tonnen an den Haken nehmen kann. In der Basis kostet der D-Max runde 31.000 Euro. Unser Testwagen bringt es auf nahezu 52.000 Euro. Das ist natürlich kein Pappenstiel, aber man bekommt dafür einen alltagstauglichen Pick-up mit umfangreicher Komfort- und moderner Sicherheits-Ausstattung.

Im Innenraum erwartet den Nutzer ein mittleres Qualitätsniveau mit in die Zeit passendem Design, weitgehend intuitiv steuerbaren Bedienelementen und einem modernen Infotainmentsystem, das Dein Smartphone per Apple Carplay oder Android Auto kabelfrei mit dem D-Max-System verbindet. Sehr praktisch und selbst bei PKWs noch lange nicht Standard. Teil der „V-Cross“-Ausstattung ist der schwarze Dachhimmel, der dem Isuzu D-Max einen sportlichen Touch gibt.

Allrad-Antrieb mit zuschaltbaren Hinterachs-Differentialsperre

Wer diesen Pick-up artgerecht öfter abseits der Straße einsetzen möchte, wird neben dem Allrad-Antrieb, auch die zuschaltbare Hinterachs-Differentialsperre zu schätzen wissen. Durch seine Robustheit kann ihm so schnell kein Untergrund etwas anhaben. Ein Pick-up, der für die Verhältnisse in Thailand entwickelt worden ist, und dort zum meistverkauften Autos werden konnte, der muss einfach was abkönnen.

Fazit

Der Isuzu hat uns positiv überrascht. In unserem Video erfahrt Ihr im Detail, wie das gekommen ist. Keine Schwächen? Nichts ist ohne Schwächen! Der D-Max kostet viel Geld, liegt aber im Bereich der Wettbewerber mit vergleichbarer Ausstattung. Zudem ist der klassisch-nagelnde Diesel im Innenraum etwas zu gut zu vernehmen. Mehr fällt uns als wesentliche Kritik tatsächlich kaum ein. Der japanische Nutzfahrzeughersteller Isuzu ist für robuste und haltbare Technik bekannt.

Deshalb fällt es den Japanern nicht schwer, dem D-Max eine 5-Jahres-Garantie (bis 100.000 km) mit auf die deutschen Straßen zu geben. Und weil er nicht nur auf schwerem Geläuf seine Karten spielen kann, kann man mit ihm auch auf Autobahnen und Landstraßen komfortabel unterwegs sein. Frisch gewaschen braucht er sich mit seinem kraftvollen Design nicht mal vor den Blicken am roten Teppich zu scheuen. Ein wahrer Allrounder, den man bislang viel zu selten auf unseren Straßen antrifft.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Technische Daten:

Motor Bauart/Zylinder: VierzylinderReihe, Turbodiesel

Einbaulage: vorn längs

Ventile/Nockenwellenantrieb: 4 pro Zylinder/Kette

Hubraum: 1898 cm3

Leistung: bei 1/min 120 kW (163 PS) bei 3600/min

Drehmoment: bei 1/min 360 Nm bei 2000/min

Radaufhängung: vorn Einzelrad/Schraubenfedern; hinten Starrachse/Blattfedern

Reifengröße/Reifentyp: 265/60 R 18 H/Goodyear Ultra Grip SUV

Getriebe: Sechsstufen-Wandlerautomatik

Allradantrieb/Kraftverteilung v:h:Hinterradantrieb; Vorderradantriebstarr zuschaltbar/0:100 oder 50:50

Geländeuntersetzung: 2,48:1

Traktionshilfen: elek. Bremseingriff v+h Achssperre h

Bremsen vorn/hinten:Scheiben/Trommel

Anhängelast: gebremst/ungebremst 3500/750 kg

Stützlast/Dachlast: 245/100 kg

Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h bei 3710/min (5. Gang)

Drehzahl: bei 130 km/h 2285/min

Norm CO2-Ausstoß: 244 g/km

Tankinhalt/Kraftstoffsorte: 76 l/Diesel

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren