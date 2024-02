INEOS Automotive stellt mit dem Fusilier sein drittes Modell vor. Dieser neue Geländewagen bietet zwei Antriebsoptionen: einen vollelektrischen Antrieb und einen Elektroantrieb mit Range-Extender, bei dem ein Benziner im Fahrzeug Strom produziert. Der Fusilier ist etwas kleiner als der INEOS Grenadier und soll eine erstklassige Performance im Off-Road sowie auf der Straße besitzen; entwickelt wurde der „Jäger“ (so könnte man Fusilier frei übersetzen, alternativ auch mit „Schütze“) in Zusammenarbeit mit dem Automobilzulieferer Magna.

INEOS Automotive hat heute den INEOS Fusilier vorgestellt

Bei der Vorstellung in der Londoner Kneipe „Grenadier“ bestätigt Sir Jim Ratcliffe heute (23.02.2024), dass neben dem zuvor angekündigten rein batterieelektrischen Antrieb (BEV) ein emissionsarmer Antrieb mit elektrischem Range-Extender entwickelt wird, um sicherzustellen, dass der INEOS Fusilier ein breites Spektrum globaler Verbraucherbedürfnisse erfüllen kann und gleichzeitig die Dekarbonisierung gefördert wird. Die Option mit dem Range-Extender umfasst einen kleinen Benzinmotor, der einen Generator antreibt, um den Ladezustand der Batterie aufrechtzuerhalten, wenn keine externe Lademöglichkeit verfügbar ist. Einzelheiten zum alternativen Antrieb sowie der Zeitplan für die Markteinführung sollen im Herbst 2024 folgen.

Sir Jim Ratcliffe, Vorstandsvorsitzender von INEOS, erklärt: „Bei der Entwicklung dieses Fahrzeugs sind wir schnell zu dem Schluss gekommen, dass wir einen Mix verschiedener Technologien benötigen, um Dekarbonisierung zu fördern und zugleich Fahrzeuge anzubieten, die nachgefragt sind. BEVs eignen sich perfekt für bestimmte Anwendungen, wie kürzere Strecken und Lieferdienste im städtischen Umfeld. Allerdings müssen Industrie und Politik auch realistische Erwartungen in andere Technologien setzen, die dazu beitragen können, das notwendige Tempo des Wandels zu beschleunigen. Aus diesem Grund bieten wir die Möglichkeit eines zusätzlichen Antriebs für den Fusilier, der die Emissionen drastisch senkt und gleichzeitig die erforderliche Reichweite und Betankungsfähigkeit bietet.“ Radcliffe, der unter anderem in Monaco wohnt, fährt dort nach eigener Aussage von heute, dort selbst ein kleines batteriebetriebens Elektrotauto. Nur wenn er in seinen weiteren Wohnsitz nach Courchevel fährt, nutze er einen Grenadier, denn für die kurze Strecken in Städten wie Monaco sei der emissionsfreie Antrieb in kleineren Autos einfach sinnvoller.

Der neue INEOS Fusilier

Der INEOS Fusilier wird in Zusammenarbeit mit dem Automobilzulieferer Magna entwickelt. Magna wird das Fahrzeug in Graz (Österreich) fertigen. Der neue Geländewagen mit moderner Ausrichtung basiert auf dem Grenadier, wird aber etwas kürzer sein und eine etwas niedrigere Höhe haben. Er wird auf einer speziellen sogenannten Skateboard-Plattform mit Aufbau und Unterboden aus Stahl sowie Türen und Verkleidungsblechen aus Aluminium gefertigt.

Bei der Entwicklung des Grenadier Station Wagon und des Quartermaster Pick-up hatte INEOS bereits mit Magna zusammengearbeitet. Als einer der größten Automobilzulieferer und unabhängigen Auftragsfertiger der Welt, produziert Magna eine Reihe von konventionellen Verbrennern, Hybrid- und Elektrofahrzeugen für diverse Automobilhersteller. Im Rahmen des Entwicklungsprozesses wird der neue INEOS Fusilier einem rigorosen Testprogramm am Schöckl in Österreich unterzogen, der sich in der Nähe von Magnas Produktionsstätte für Komplettfahrzeuge in Graz befindet.

Lynn Calder, CEO von INEOS Automotive, kommentiert: „Die Ankündigung unserer dritten Modellreihe ist ein weiterer signifikanter Meilenstein für INEOS Automotive. Es unterstreicht unser Bestreben ein kompletter Fahrzeughersteller zu sein – wie unsere Produktpalette sind wir langfristig orientiert.“

Im Rahmen des Engagements von INEOS Automotive für weitere Dekarbonisierung stellte das Unternehmen beim Goodwood Festival of Speed im Juli 2023 ein Demonstrationsfahrzeug des Grenadier mit Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie vor. Dieses Fahrzeug beweist, dass die Technologie für einen wasserstoffbetriebenen Geländewagen leistungsfähig und serienreif ist. Die entsprechende Infrastruktur für die Betankung muss jedoch erst noch eingerichtet werden, bevor dieses Konzept kommerziell nutzbar wird. Bis dahin möchte INEOS nun einen E-Antrieb mit optionalem Range Extender anbieten.

ZUR INEOS Historie

Es gab in den Augen von Sir James Radcliffe keinen kompromisslosen Offroader mehr, der als verlässliches Arbeitsfahrzeug den zeitgemäßen Ansprüchen genügte. So wurde INEOS Automotive Limited gegründet, und ein erfahrenes Team von Automobilspezialisten setzte sich daran, frischen Wind in die Entwicklung und Fertigung eines Allradfahrzeugs zu bringen und eine Vision Wirklichkeit werden zu lassen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

2022 kam der INEOS Grenadier auf den Markt: ein weltweit einsetzbares Allradfahrzeug, das von Grund auf neu konzipiert ist und unverwüstlichen britischen Spirit und britisches Design mit deutscher Ingenieurskunst vereint. Der Grenadier möchte mit erstklassiger Geländetauglichkeit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, gepaart mit dem modernen Komfort und der Kultiviertheit, die Kunden überall auf der Welt überzeugen. 2023 kam der Quartermaster auf den Markt, eine Variante des Grenadier als Double Cab Pick-Up. Nun folgt mit dem Fusilier ein rein elektrisch angetriebener Geländewagen, der etwas kleiner sein wird, als der Grenadier, der seine Mobilität abseits von Ladeinfrastruktur durch einen Range Extender auf Basis eines stromproduzierenden kleinen Benziners sichern möchte.

INEOS Automotive ist ein Tochterunternehmen von INEOS (www.ineos.com), einem führenden Hersteller von petrochemischen Erzeugnissen, Spezialchemikalien und Erdölprodukten. Die Gruppe beschäftigt 26.000 Menschen in 36 Unternehmensbereichen. Das Produktionsnetzwerk umfasst 194 Standorte in 29 Ländern. Ob Farben oder Kunststoffe, Textilien oder Technologie, Medizinprodukte oder Mobiltelefone: Die von INEOS gefertigten Materialien bereichern fast jede Facette des modernen Lebens. Im Jahr 2021 verzeichnete INEOS einen Umsatz von rund 65 Milliarden US-Dollar.

Weitere Informationen über den Grenadier sind auf www.ineosgrenadier.com zu finden.

Fotos: INEOS