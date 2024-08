ID. Buzz mit günstigerem Einstiegsantrieb

VW Nutzfahrzeuge erweitert ID.Buzz Programm um neue Einstiegs- und Topmodelle. Nach dem heckgetriebenen VW ID. Buzz mit langem Radstand folgen nun 5 weitere Modelle: der allradgetriebene ID. Buzz GTX1/2 mit kurzem und langem Radstand (79- respektive 86-kWh nutzbare Batteriekapazität), der ebenfalls erstmals mit Allrad- statt Heckantrieb ausgestattete ID. Buzz Cargo als 4MOTION-Version (79-kWh-Batterie) sowie die zwei neuen Einstiegsmodelle ID. Buzz Pure und Freestyle (mit neuer 59-kW-Batterie). Mit dem ID. Buzz Freestyle sinkt der Grundpreis der E-Fahrzeug-Ikone auf unter 50.000 Euro. Der Vorverkaufsstart der neuen ID. Buzz GTX Modelle und des ID. Buzz Cargo 4MOTION startet am heutigen 20. August. Ab dem 03. September werden die neuen ID. Buzz Pure Modelle bestell- und online konfigurierbar sein.

ID. Buzz Pure und Pure Freestyle – neue Einstiegsversionen:

Die neuen Pure Modelle werden von einer 125 kW (170 PS) starken Heckmaschine angetrieben. Mit Energie versorgt wird die E-Maschine wie skizziert von einer 59-kW-Batterie, die für WLTP-Reichweiten von rund 330 km ausgelegt ist (Prognosewert). An DC-Schnellladesäulen kann die Batterie mit bis zu 165 kW6 geladen werden. Der Grundpreis des ID. Buzz Pure beträgt 54.127 Euro, der des ID. Buzz Freestyle 49.998 Euro.



ID. Buzz Cargo 4MOTION – stärkstes Nutzfahrzeug mit VW-Zeichen:

Ein wichtiges neues Modell im Bereich der elektrischen Nutzfahrzeuge ist der allradgetriebene

ID. Buzz Cargo 4MOTION. Er ist als Cargo Topversion ab sofort zu Nettopreisen ab 50.355 Euro konfigurier- und bestellbar. Der ID. Buzz Cargo 4MOTION wird von jeweils einer E-Maschine an der Vorder- und Hinterachse angetrieben, die zusammen eine Systemleistung von 250 kW (340 PS) zur Verfügung stellen. Nie zuvor war ein Volkswagen Nutzfahrzeug stärker. Als Energiespeicher ist eine 79-kWh-Batterie4 an Bord, die an DC-Schnellladesäulen mit bis zu 185 kW geladen werden kann.



Die kombinierte WLTP-Reichweite beträgt bis zu 432 km. Durch den elektrischen Allradantrieb steigt die Anhängelast des als Zwei- und Dreisitzer konfigurierbaren ID. Buzz Cargo 4MOTION gegenüber der 210-kW-Heckantriebsversion von 1.200 kg auf 1.800 kg (gebremst, bei 12 % Steigung).

ID. Buzz GTX – stärkster VW Bus in zwei Versionen:

Ebenfalls ab sofort bestellbar ist der neue ID. Buzz GTX mit seiner exklusiven Exterieur- und Interieur-Ausstattung. Das allradgetriebene Topmodell der Baureihe ist auf Performance und hohe Anhängelasten ausgelegt. Konfiguriert werden kann der ID. Buzz GTX mit Normalradstand und 79-kWh-Batterie4 zu Preisen ab 73.102 Euro5 sowie mit verlängertem Radstand und 86-kW-Batterie4ab 74.928 Euro5. Die 86-kWh-Batterie wird mit bis zu 200 kW6 an DC-Schnellladesäulen mit neuer Energie versorgt, die 79-kWh-Batterie mit bis zu 185 kW6.

Zusammen mit dem neuen ID. Buzz Cargo 4MOTION für den gewerblichen Bereich sind die zwei auf den privaten Einsatz zugeschnittenen ID. Buzz GTX Modelle mit 250 kW (340 PS) die stärksten Bullis aller Zeiten. Die Power liefert jeweils eine E-Maschine an der Vorder- und an der Hinterachse (elektrischer 4MOTION-Allradantrieb).



GTX-Modelle: Wird die volle Peak-Leistung abgerufen, beschleunigt der ID. Buzz GTX mit 79-kWh-Batterie in 6,1 Sekunden auf 100 km/h; die lange Version mit 86-kWh-Batterie absolviert den Sprint in 6,5 Sekunden. Ein weiteres Plus der ID. Buzz GTX Modelle ist die hervorragende Traktion durch den elektrischen Allradantrieb. Dank der Antriebsperformance steigt auch hier die maximale Anhängelast: Der ID. Buzz GTX mit Normalradstand erreicht eine Anhängelast von 1.800 kg (gebremst, bei 12 % Steigung), beim ID. Buzz GTX mit langem Radstand sind es 1.600 kg.