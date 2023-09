IAA 2023: Präsentation des Cupra Dark Rebel-Showcar im Livestream

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Sei heute um 16:30 Uhr live dabei, wenn Cupra das Dark Rebel-Showcar auf der IAA Mobility in München im Livestream vorstellt. Das virtuelle Konzeptfahrzeug testet die Ideen von Design und Performance bis an die Grenzen. So nutzt der Dark Rebel die neuesten Technologien der Videospiel-Entwicklung. Das digitale Modell war erstmals im April beim Cupra Exponential Impulse Event in Berlin präsentiert worden. In sein Erscheinungsbild flossen auch die Konfigurationen von rund 270.000 Teilnehmer, für die Aktion als „Cupra Tribe“ ein. (aum)

Fotomaterial: Cupra