Hymer zeigt Offroad-Reisemobil-Innovation mit Sonnendeck und Schlaf-Etage

Der neue Hymer Venture S kommt in Klein-Serie

Mit dem Konzeptfahrzeug Hymer Vision Venture hat der Caravanhersteller aus Bad Waldsee bereits zum Caravan Salon 2019 eine Antwort auf künftige Trends der Branche gezeigt. Jetzt wird aus der Vision Realität und Hymer feiert den Markteintritt des

Hymer Venture S.

Premiere auf dem Caravan Salon

Eine wesentliche Innovationen ist dabei das Instant Loft – ein pneumatisches Aufstelldach mit integriertem Treppenaufstieg. Auch die markante Heckklappe mit Echtglas-Infinity-Screen für 180-Grad-Panoramaaussicht und das exklusive Sonnendeck machen den Hymer Venture S zu einem innovativen Reisemobil der Extraklasse. Der Venture S wird erstmals auf dem am Freitag beginnenden Caravan Salon in Düsseldorf öffentlich zu sehen sein.

Der Venture S ist ab sofort bestellbar.

Ausgestattet ist der Venture S mit dem Triebkopf des Mercedes-Benz Sprinters sowie serienmäßigem Allradantrieb und Stollenbereifung. Steingrau oder Quellblau Metallic auf dem Aufbau und Fahrerhaus sorgen für einen unverwechselbaren Look.

Auf zwei Etagen eröffnet sich eine völlig neue Dimension des Vanlife.

Wohnen –Das Highlight im loungeartigen Heckbereich des Venture S: Der Infinity Screen aus Echtglas umgibt alle drei Seiten der Sitzgruppe und bietet einen offenen Blick in die Natur. Bei schönem Wetter dient die geöffnete Heckklappe des Venture S als Raumerweiterung und eröffnet ein Sonnendeck für den ungestörten Blick ins Grüne oder in erster Reihe am See.

Schlafen Dank leistungsstarkem Kompressor ist das Schlafdach in weniger als drei Minuten aufgeblasen und schützt durch ein innovatives Zwei-Kammern-System im Schlaf vor Geräuschen, Licht und Temperaturunterschieden. Via Hymer Connect App lässt sich der Härtegrad der Matratze individuell einstellen.

Die Treppe im Venture S ermöglicht den einfachen Aufstieg. Gleichzeitig bieten in die Stufen integrierte Fächer zusätzlichen Stauraum.

Kochen – Gekocht wird im Venture S in einer Küchenzeile mit edlen, mattschwarzen Armaturen. Kernstück ist die Multifunktionswand, an der sich der Stauraum mit Haken, Ablagen und Behältern ganz individuell gestalten lässt. Eine Schublade mit Ablage für ein Schneidebrett erweitert die Arbeitsfläche der Küche.

Duschen – Dank smartem Raumnutzungskonzept stecken im Venture S gleich zwei Sanitärräume in einem. Mit nur einem Handgriff kann das WC mit optionaler Keramik-Toilette, Waschbecken, Spiegel und Einbauschränken erweitert und in eine noch größere Nasszelle mit bodenebener Dusche verwandelt werden. Ein 120-Liter-Frischwassertank ermöglicht langes Duschen und Reisen abseits von Infrastrukturen.

Arbeiten – Wer mobil arbeiten will, dem bietet der Venture S ein Homeoffice der besonderen Art. Der in der Seitenwand hinter dem Beifahrersitz integrierte Arbeitstisch lässt sich mitsamt biegsamem Oberlicht in wenigen Sekunden als individueller Arbeitsplatz einrichten. Für volle Akkus sorgen drei 115-Watt-Solarpaneele auf dem Dach des Venture S sowie sechs 230-Volt-Steckdosen und acht USB-Anschlüsse im Fahrzeug. In Kombination mit dem Hymer Smart-Battery-System 2.0 und 320-Ah-Lithiumbatterien sowie einem serienmäßigen Wechselrichter sollen Reisende und Arbeitende so bis zu zehn Tage energieautark unterwegs sein.

Multimedia & Bordelektronik – Ausgestattet mit einem mobilen Sonos Smart Speaker, der sich flexibel an den Wandpaneelen befestigen lässt, spielt der Venture S auch an den abgelegensten Orten die richtige Playlist. Ein optionaler Beamer inklusive Leinwand und Wandbefestigung ermöglicht Filmeabende. Auch Pendel- und Leseleuchten lassen sich an verschiedenen Orten im Fahrzeug anbringen.

Fotos: Hymer

