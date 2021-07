Honda Jazz e:HEV (2021) – Abseits des Mainstreams

Honda Jazz e:HEV – Nicht nur der Name ist abseits des Mainstreams

Der Honda Jazz ist kein Mainstream-Kleinwagen. Weder optisch noch konzeptuell. Ist er überhaupt ein Kleinwagen oder doch eher ein kleiner Van? Sei´s drum. Neben dem Plus an Raum möchte er sich auch optisch abheben und die Umwelt schonen. Beim neuen Jazz, den es hierzulande ausschließlich als „e:HEV“ (Hybrid Electric Vehicle) gibt, soll die Kombination aus Verbrenner und E-Antrieb für einen günstigen Verbrauch sorgen. Der Hybrid-Antrieb besteht aus einem 98 PS starken 1,5-Liter-Vierzylinder, der nach dem simulierten Atkinson-Prinzip funktioniert. Dabei bleibt unter Mithilfe einer variablen Ventilsteuerung – je nach abgeforderter Leistung – das Einlassventil länger geöffnet. So stößt der Kolben beim Verdichten einen Teil des Gemischs wieder aus, bevor das Ventil schließt.

Dadurch spart der Motor im Honda Jazz e:HEV Treibstoff und ist so natürlich auch abgasärmer. Der Benziner wird zudem als Generator genutzt, der Strom für eine 0,86-kWh-Batterie produziert, die ihrerseits bei Bedarf Energie an den elektrischen Antriebsmotor leitet. An die Vorderräder gelangt die Kraft über ein elektrisches CVT-Getriebe (stufenlose „Automatik“). Ob der der Jazz dann rein elektrisch, teil-elektrisch oder ausschließlich vom Benzin-Motor angetrieben wird, entscheidet die Elektronik komplett automatisiert. Die Wechsel zwischen den Fahrmodi laufen unmerklich ab ab.

Der Fahrer kann im Display hinter dem Lenkrad den jeweils aktiven Modus erkennen. Honda gibt als WLTP-Norm-Verbrauch 4,6 Liter in der in unserem Testwagen verbauten Executive-Ausstattung an. Unsere nicht auf Verbrauchsminimierung ausgelegten Testfahrten haben einen durchschnittlichen Verbrauch von 5,3 Liter Super auf 100 Kilometer ergeben. Der Hybrid-Antrieb leistet bis zu 109 PS (80 kW) uns stellt ein Drehmoment von maximal 253 Newtonmetern bereit. So können sich die Fahrwerte durchaus sehen lassen. Wer es darauf anlegt, kann mit dem Honda Jazz flott unterwegs sein. Aus dem Stand erreicht er in 9,5 Sekunden (Executive-Linie) Tempo 100. Auf der Autobahn schafft der Jazz 175 Stundenkilometer. Schneller kann man ohnehin selten fahren. Wer dem Jazz mit seinem stufenlosen e-CVT-Getriebe die Sporen gibt, muss jedoch mit den akustisch. Folgen leben, denn der Motor heult dann etwas schrill auf, nachdem er im gemächlichen betrieb angenehm leise bleibt.

Van oder Kleinwagen?

Der Jazz fährt sich unkompliziert. Allein das Menü des Connect-Systems könnte etwas intuitiver sein. Die Fahrwerksabstimmung schluckt die meisten Fahrbahnschäden. In Stadtverkehr zeigt sich der Jazz mit seinem Wendekreis von nur 10,1 Metern wendig. Auch Landstraßen sind mit ihm ein angenehmes Revier. Auch auf der Autobahn kann er im Getümmel gut mithalten. Nur eben bei starker Beschleunigung nervt – wie gesagt – das Klangbild des neuen Honda Jazz durch das Aufheulen.

Kein Schnäppchen

Auf langen Strecken haben uns die die bequemen Sitze mit der ergonomisch passenden Oberschenkelauflagelänge überzeugt. Schon in seiner Basis-Ausstattung (ab 22.250 Euro) sind Sicherheitssysteme Teil der Serie – Honda nenn das Paket „Sensing“. Die nächst höherer Linie „Elegance“ (ab 23.330 Euro) beinhaltet das Honda Connect-System mit dem 9,0-Zoll-Bildschirm samt kabelloser Apple CarPlay und Android Auto Anbindung. Leider lässt sich dabei das Smartphone nicht wireless laden. Schade, hätte bestens zusammen gepasst. Bei der im Testwagen verbauten Executive-Variante (ab 25.150 Euro) wird Honda Connect um ein Garmin-Navigationssystem erweitert. Dazu gibt es hier einen Auspark-Monitor, eine Rückfahrkamera, Klima-Automatik, ACC, Alarmanlage, einen smarten Schlüssel, abgedunkelte Verglasung und auch die magischen Sitze der zweiten Sitzreihe. Sie machen den Raum vor den Sitzen durch einfaches Hochklappen der Sitzflächen zu einem zweiten Kofferraum, der sich insbesondere für relativ schmale und hohe Stücke wie etwas Fahrräder (bei demontiertem Vorderrad) eignet.

Sehr praktisch, wenn der Honda Jazz nur von bis zu 2 Personen genutzt wird. In den eigentlichen Gepäckraum passen 304 Liter (VW Polo 351 Liter). Wenn man die Lehnen der Rücksitze umklappt, stehen bis zu 1.205 Liter bereit. Dann steht der Raum vor den Sitzen (Magic Seats) natürlich nicht mehr zur Verfügung. Eine Zuladung ist im rund 1,3 Tonnen (Leergewicht) schweren Jazz mit bis zu 410 Kilogramm möglich. Auf dem Dach dürfen bis zu 35 Kilo verstaut werden.

Fazit

Ein Kleinwagen mit Benzin-Motor kann durch den zusätzlichen Einsatz eines E-Motors sparsam sein, ohne bei der Reichweite (40 Liter Tank) Einschränkungen hinnehmen zu müssen. Ob er nun ein klug gezeichneter Kleinwagen mit flexiblem Stauraum ist oder ein Mini-Van ist, scheint nicht erheblich. Unser Test zeigt zudem, dass der Honda Jazz e-HEV in Sachen Praxistauglichkeit, Federungskomfort, Sicherheitsausstattung und Geräuschdämmung überzeugen kann. Sein Preis liegt allerdings um runde 7.000 Euro höher, als der von VW Polo, Ford Fiesta, Kia Rio und Co. Der Verbrauchsvorteil allein kann diesen Mehrpreis kaum jemals ausgleichen.

Technische Daten:

Verbrennungsmotor: 1,5-Liter-Vierzylinder-Benziner mit 98 PS und 131 Nm

E-Motoren: zwei Elektromotoren

Batterie: Lithium-Ionen-Akku

Systemleistung/Systemdrehmoment: 109 PS/253 Nm

Getriebe: stufenlose Automatik

0-100 km/h: 9,4 Sek

Höchstgeschwindigkeit: 175 km/h

NEFZ-Verbrauch: 3,6 Liter/100 km (Crosstar: 3,9 Liter)

CO2: 82 Gramm pro Kilometer. (Crosstar: 89 Gramm)

Maße: 4.044 mm Länge / 1.966 mm Breite (mit Spiegeln) / 1.526 mm Höhe

Kofferraum: 844-1.205 Liter

Preis: ab 22:250 Euro

