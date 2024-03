Serienmäßige 18-Zoll-Leichtmetallfelgen tragen zur stattlichen Erscheinung des Fahrzeugs bei. Im Innenraum des E:Ny1 erwartet den Fahrer ein Ambiente von hoher Qualität, das von wertigen Materialien und einem großzügigen zentralen Touchscreen geprägt ist. Fortschrittliche Sicherheitstechnologien wie Honda Sensing bieten ein beruhigendes Fahrerlebnis. Über den 15,1-Zoll-Touchscreen können die wesentlichen Funktionen gesteuert werden. Über Android Auto und Apple CarPlay können Smartphones kabellos in das Kommunikationssystem des Autos eingebunden werden.

Das Design des E:Ny1 ist ein Blickfang auf den Straßen. Ausdrucksstarke Scheinwerfer sowie eine horizontale LED-Leuchtensignatur fallen ins Auge. Mir gefällt vor allem der Farbton „Aqua Topaz Metallic“, der dem E:Ny1 einen unverwechselbaren Charakter verleihen. Das weiße umrandete „H“-Emblem, das sich an verschiedenen Stellen des Fahrzeugs befindet, soll die elektrische Zukunft von Honda symbolisieren.

Der E:Ny1 baut auf der innovativen Frontantriebsplattform e:N Architecture F auf. Das Auto nutzt zur Speicherung der Energie für den Antrieb eine Hochleistungsbatterie, mit der eine WLTP-Reichweite von bis zu 412 Kilometern möglich ist. In etwa 45 Minuten lässt sich der Akku-Satz von 10 auf 80 Prozent laden.

Mit dem Honda E:Ny1 bringt Honda sein erstes vollektrisches SUV auf den Markt. Dieses kompakte SUV soll gleichsam das Honda-Design neu definieren und dabei auch Maßstäbe in Bezug auf Komfort und Technologie setzen.

AUSSTATTUNG

Sicherheit

ABS mit EBD (elektronische Bremskraftverteilung), Bremsassistent

Fahrer & Beifahrerairbag mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Kopfairbags vorn und hinten

Seitenairbags vorn

Alarmanlage

Druckverlust-Warn-System (DWS)

Fahrerassistenzsysteme / Honda SENSING

Adaptive Geschwindigkeitsregelung ACC (Adaptive Cruise Control) mit Stauassistent LSF

Aktiver Spurhalteassistent LKAS (Lane Keeping Assist System) mit Stauassistent TJA

Aufmerksamkeitsassistent (Driver Attention Monitor)

Einparkhilfe vorn und hinten

Kollisionswarnsystem CMBS (Collision Mitigation Braking System) mit aktivem Bremseingriff und Beschleunigungskontrolle bei Langsamfahrt

Kollisionswarnsystem CMBS (Collision Mitigation Braking System) mit aktivem Bremseingriff und Fußgängererkennung

Multi-View Kamerasystem (360°-Kamerasystem)

Honda Parking Pilot

Regeneratives Bremsen inkl. Steuerung über Lenkrad-Paddles

Rückfahrkamera

Spurhalteassistent RDM (Road Departure Mitigation)

Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition)

Honda TRK (Reifenpannen-Soforthilfe-System mit Reifendichtmittel und 12V Luftkompressor)

Notrufsystem e-Call (Emergency Call)

Sitze Sitze

Anti-Schleudertrauma-Kopfstützen vorn

Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte auf allen Sitzplätzen

Gurtstraffer mit Gurtkraftbegrenzer vorn und hinten (äußere Rücksitze)

ISOFIX und Top-Tether-Kindersitzverankerungen (Rücksitze, außen)

Kontrollanzeige für nicht angelegte Sicherheitsgurte (für alle Sitzplätze)

Stabilisierungsprogramm VSA (Vehicle Stability Assist)

Wegfahrsperre mit Wechselcode

Komfortausstattung

3 Fahrmodi (NORMAL / ECON / SPORT)

Außenspiegel an der Beifahrerseite mit Kippfunktion beim Einlegen des Rückwärtsgangs

Elektrische Heckklappe mit berührungsloser Öffnungs- und Schließfunktion

Fensterheber vorn und hinten elektrisch bedienbar mit Auf-/Abwärtsautomatik

Innenspiegel automatisch abblendend

Klimatisierungsautomatik mit Pollenfilter und Zweizonen-Regelung

Lenkrad beheizbar

Multifunktionslenkrad

Parkbremse elektronisch mit BRAKE HOLD-Funktion

Smart Entry & Start (schlüsselloses Zugangssystem)

Zentralverriegelung fernbedienbar mit Blinkerbestätigung und Komfortschließung

Innenausstattung

12-Volt-Steckdose in Armaturentafel

Audio und Konnektivität

1 USB-Anschluss (Typ A) vorn

1 USB-Ladeanschluss (Typ C) vorn und 2 USB-Ladeanschlüsse (Typ C) hinten

6 Lautsprecher inklusive Hochtöner

Premium-Soundsystem

Bluetooth®-Freisprecheinrichtung mit Sprachsteuerung

Honda CONNECT mit Navigation (15,1″-Touchscreen, AM/FM/DAB+, Wireless Apple CarPlayTM, Android AutoTM)

Induktives Ladepad

Beleuchtung

Ambientebeleuchtung in den Türverkleidungen vorn und hinten und im Armaturenbrett in Blau

Innenraumbeleuchtung mit Abschaltverzögerung

Kofferraumbeleuchtung

Leseleuchten vorn und hinten Leseleuchten vorn und hinten

10,2-Zoll-Fahrer-Informationsdisplay in Farb-LCD-Technik

Gepäckraumabdeckung

Getränkehalter vorn und hinten

Ladekabelfach unter dem Kofferraumboden

Lederlenkrad

Lenkrad höhen- und weitenverstellbar

Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet

Mittelarmlehne hinten, ausklappbar

Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach

Sitze

Fahrersitz 8-fach elektrisch einstellbar

Höhenverstellbarer Fahrersitz

Sitzheizung vorn

Rücksitzlehnen geteilt umklappbar (60:40)

Style-Dekor (Zierleisten in Silber in den Türverkleidungen vorn und hinten und am Armaturenbrett)

Außenausstattung

Außenspiegel lackiert in Schwarz

Beleuchtung

Coming-/Leaving-Home-Begleitlichtfunktion

LED-Rückleuchten

LED-Nebelscheinwerfer

LED-Scheinwerfer mit sequenziellem Blinker vorn

LED-Tagfahrlicht

Seitenblinker in die Außenspiegel integriert

Dachantenne Shark Fin

Dachspoiler

Panorama-Glasdach

Privacy-Glass (abgedunkelte Scheiben hinten)

Scheibenwischer vorn mit einstellbarer Intervallschaltung und hinten mit Intervallschaltung und Rückfahrfunktion

Türgriffe in Wagenfarbe lackiert