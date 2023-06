Honda CR-V (2023) – Neues Honda SUV kommt erstmals als Plug-in-Hybrid

Honda hat die sechste Generation seines meistverkauften SUVs vorgestellt. Der CR-V soll den Maßstab für Design, Praktikabilität und Alltagstauglichkeit anheben, wenn er später in diesem Jahr in Europa auf den Markt kommt. Das klingt sehr selbstbewusst.

Honda CR-V 2023

Nun wurde der CR-V im Rahmen einer statischen Präsentation vor europäischen Medienvertretern in Offenbach vorgestellt. Das Allround-SUV kommt mit neuesten Fahrerassistenz-Systemen und passiver Sicherheit. Neben der Sicherheit sollen auch Zuverlässigkeit, Dynamik und Komfort erhöht werden. Ein weiterer Fokus für die Entwickler lag auf hochwertigen Materialien und beste Verarbeitung. So soll der CR-V in Richtung Premium-Segment gehoben werden.

Der CR-V wird mit der Wahl zwischen einem Vollhybrid (e:HEV) oder erstmals auf dem europäischen Markt einem Plug-in-Hybrid (e:PHEV) Antriebsstrang angeboten. Beide Varianten verfügen über einen 2,0-Liter-Vierzylinder-Direkteinspritzung-Atkinson-Zyklus-Benzinmotor, der überarbeitet wurde, um Effizienz, Raffinesse und dynamische Leistung in der gesamten Modellreihe zu verbessern.

Der e:PHEV verwendet die gleichen leichten und leistungsstarken Elektromotoren wie sein e:HEV-Geschwistermodell und bietet beeindruckende Beschleunigung, schnelle Ladezeiten und eine hoch konkurrenzfähige rein elektrische Reichweite. Mit einer elektrischen Reichweite von 82 km kann der Plug-in CR-V die meisten täglichen Fahrten allein im elektrischen Modus absolvieren. Bei einer Batterietemperatur von 25 Grad kann eine Ladung von 0 auf 100% in nur 2,5 Stunden erreicht werden.

Der Vollhybrid CR-V wird die fortschrittlichste Version des mehrfach ausgezeichneten e:HEV-Antriebsstrangs der Marke verwenden, der erstmals im preisgekrönten Civic Hatchback vorgestellt wurde. Eine leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie und zwei kompakte, leichte Elektromotoren arbeiten zusammen mit dem Benzinmotor, um nahtlos zwischen EV-, Hybrid- und Motorantrieb zu wechseln und ihn ideal für alle Situationen zu machen.

Der Honda CR-V ist ein beliebtes Fahrzeug in der Kompakt-SUV-Klasse, und mit der Einführung des brandneuen Modells hat Honda einige bemerkenswerte Verbesserungen vorgenommen, um das Fahrerlebnis zu optimieren. Eine der auffälligsten Änderungen betrifft das Design des Fahrzeugs. Der neue CR-V behält seine vertraute Silhouette bei, aber mit einer Design-Evolution, die seine Präsenz auf der Straße erhöht.

Eine der markantesten Veränderungen befindet sich an der Front des Fahrzeugs, wo das Styling zielstrebiger und dynamischer wirkt. Die e:HEV- und e:PHEV-Varianten des CR-V haben jeweils ihr eigenes exklusives Kühlergrill-Design, das ihnen einen individuellen Charakter verleiht. Schmale Scheinwerfer in Verbindung mit neuen charakteristischen Tagfahrlichtern sorgen für eine starke visuelle Präsenz. Diese Designelemente verleihen dem CR-V ein modernes und ansprechendes Erscheinungsbild, das sicherlich die Blicke auf sich ziehen wird.

Auch am Heck des Fahrzeugs gibt es bemerkenswerte Veränderungen. Die vertikale Bremsleuchte, die in Kombination mit dem Blinker angebracht ist, ist eine intelligente Weiterentwicklung des sofort erkennbaren CR-V-Rücklichtdesigns. Dieses Detail verleiht dem Fahrzeug ein raffiniertes und ansprechendes Aussehen.

Ein weiterer Schwerpunkt während des Designs und der Entwicklung des neuen CR-V lag auf der Sichtbarkeit. Die vorderen Ecken des Fahrzeugs sind dank einer breiten, aufgeräumten Motorhaube niedrig, was es dem Fahrer ermöglicht, die Gesamtform des Fahrzeugs besser einzuschätzen. Darüber hinaus bietet der CR-V eine große Glasfläche, die eine hervorragende Rundumsicht für alle Insassen ermöglicht. Diese verbesserte Sichtbarkeit reduziert den Stress beim Fahren, erhöht das Gefühl von Offenheit im Fahrzeug und vermittelt allen Insassen ein Gefühl von Sicherheit und Vertrauen.

Neben den äußeren Veränderungen hat Honda auch den Innenraum des CR-V erweitert. Der neue CR-V ist breiter, länger und höher als sein Vorgängermodell, was zu einem großzügigeren Innenraum führt. Die Passagiere profitieren von mehr Platz und Komfort. Der um 40 mm längere Radstand ermöglicht 16 mm mehr Beinfreiheit im Fond, was den Fondpassagieren ein bequemeres Fahrerlebnis bietet. Darüber hinaus gibt es 18 % mehr Laderaum, sodass der CR-V auch praktisch ist, wenn es um den Transport von Gepäck oder anderen sperrigen Gegenständen geht. Die Rücksitze können in acht verschiedenen Positionen geneigt werden, wobei der Winkel um 10,5° größer ist als beim Vorgängermodell. Dadurch können sich die Passagiere im Fond in komfortabler Position entspannen.

Im neuen CR-V, zeigt Honda, der mit aktualisierten Honda SENSING-Funktionen und neuen strukturellen Komponenten eine führende aktive und passive Sicherheit bietet. Als erstes Modell, das das innovative Honda SENSING 360 umfasst, setzt der CR-V neue Maßstäbe in Bezug auf Sicherheit und Fahrerassistenzsysteme.

Das Honda SENSING 360 ist ein rundum wirkendes Sicherheits- und Fahrerassistenzsystem, das die Sicherheit auf ein neues Level hebt. Durch die Beseitigung der toten Winkel um das Fahrzeug herum trägt es dazu bei, Kollisionen zu vermeiden und die Sicherheit aller Insassen zu gewährleisten. Der Fahrer wird entlastet und kann sich besser auf die Straße konzentrieren, während das System die Umgebung überwacht und bei potenziellen Gefahrensituationen eingreift.

Das aktualisierte Paket an Honda SENSING-Funktionen im CR-V umfasst eine Vielzahl fortschrittlicher Technologien. Dazu gehören beispielsweise ein autonomer Notbremsassistent, der bei drohenden Kollisionen automatisch bremst, ein Spurhalteassistent, der das Fahrzeug in der Spur hält, und ein adaptiver Tempomat, der automatisch die Geschwindigkeit anpasst, um einen sicheren Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug zu halten.

Neben den verbesserten Sicherheitsfunktionen verfügt der neue CR-V auch über neue strukturelle Komponenten, die die Sicherheit bei Unfällen weiter verbessern. Eine robuste Karosserie und modernste Airbagsysteme sorgen dafür, dass die Insassen optimal geschützt sind. Die Konstruktion des Fahrzeugs wurde sorgfältig optimiert, um die Auswirkungen von Kollisionen auf ein Minimum zu reduzieren und die Energieabsorption zu maximieren.

Mit dem neuen Honda CR-V setzt das Unternehmen seine Mission fort, Fahrzeuge zu entwickeln, die nicht nur komfortabel und leistungsstark sind, sondern auch höchste Sicherheitsstandards erfüllen. Honda SENSING 360 und die verbesserten strukturellen Komponenten tragen dazu bei, dass der CR-V zu einem der sichersten Fahrzeuge auf dem Markt wird. Fahrer und Insassen können sich somit auf ein Höchstmaß an Sicherheit verlassen, während sie die Fahrt in vollen Zügen genießen.

