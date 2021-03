Honda bietet Sicherheitssystem mit automatisierten Fahrfunktionen

Honda setzt erstmals eine Sicherheitstechnologie ein, die automatisierte Fahrfunktionen unter definierten Bedingungen (Level 3) ermöglicht. Zunächst kommt sie im Honda Legend Hybrid EX zum Einsatz, der ab 5. März in Japan zum Leasing angeboten wird.



Das „Honda Sensing Elite“ genannte System baut auf der Sicherheitstechnologie auf, die in allen in Europa angebotenen Honda-Fahrzeugen zur Serienausstattung gehört. Zu den Neuerungen zählen die Staupilot-Funktionen, die ein automatisiertes Fahren nach

Level 3 (bedingtes autonomes Fahren in bestimmten Verkehrssituationen) ermöglichen. Honda hat dafür vom japanischen Ministerium für Land, Infrastruktur, Transport und Tourismus (MLIT) die entsprechende Genehmigung erhalten. Die Staupilot-Funktion kann in bestimmten Situationen, etwa in dichtem Verkehr oder auf der Autobahn die Fahrzeugkontrolle vom Fahrer übernehmen.



Von außen ist die neue Variante des Honda Legend an blauen Zusatzleuchten, exklusiven Leichtmetallfelgen und dezent integrierten Sensoren zu erkennen. Die Innenausstattung umfasst spezielle Kontrollleuchten und ein 12,3 Zoll großes Voll-LCD-Display. Diese Anzeigen sorgen dafür, dass der Fahrer jederzeit über den aktuellen Status des Systems informiert ist und bei Bedarf sofort wieder die Kontrolle über das Fahrzeug übernehmen kann. ampnet

Foto: Honda