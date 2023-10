GTI-Treffen Ende Juli 2024 nun in Wolfsburg

Seit 1982 fand das größte GTI-Treffen traditionell in Österreich am Wörthersee statt. Doch die Gemeinde Maria Wörth hatte Anfang 2023 entschieden, die jährliche Veranstaltung nicht weiter durchzuführen. Nun hat Volkswagen das GTI-Treffen nach Wolfsburg geholt. Zuletzt gab es 2017 und 2018 ein offizielles GTI-Treffen vor den Toren des Volkswagen Werks, damals noch zusätzlich zum Event am Wörthersee.

Volkswagen holt das GTI-Fantreffen in die Heimat der Marke

Das legendäre Treffen findet in Zusammenarbeit nun mit der Autostadt vom 26. bis 28.

Juli 2024 rund um das Stadion des VfL Wolfsburg statt. Neben Fahrzeugpräsentationen, Bühnenshows und Clubtreffen soll es zahlreiche weitere Aktionen und Überraschungen für die GTI-Fans geben.

2024 wechselt das GTI vom Wörthersee nach Wolfsburg

Imelda Labbé, Volkswagen Vorständin für Vertrieb, Marketing und After Sales: „Nicht nur der GTI ist eine Ikone, auch das GTI-Treffen ist über die Jahrzehnte zum Kult geworden. Uns ist es wichtig, der GTI-Community in Wolfsburg, dem Herzen unserer Marke, eine neue Heimat zu bieten!“ Damit die Fans entsprechend planen können, gibt Volkswagen frühzeitig den Termin bekannt. Am letzten Juli-Wochenende 2024 steigt die große GTI-Party.