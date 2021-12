Genesis G70 Shooting Brake (2022) – Richtig schönes Heck

Die neue Premium-Marke für Deutschland bringt einen schicken Shooting Brake

Es geht zügig voran. Genesis drückt aufs Tempo. Als 5. Streich bringt die koreanische Edel-Marke den G70 als Shooting Brake auf Europas Straßen. Diese spezielle Form des Hecks vereint eine spannende Symbiose aus Flexibilität, Nutzwert und Eleganz. Die Zwei-Linien-Form wirkt parabolisch und ist dabei sichtlich ausdrucksstark. Dabei überzeugt schon auf den ersten Blick die europäisch anmutende Designsprache.

Das Design

Design Merkmale wie der sogenannte „Crest“ Grill, die Quad Scheinwerfer und die dynamisch gezeichnete Dachverlauf verleihen dem Genesis G70 eine ausdrucksstarke Sportlichkeit. Der scheinbar schwebende Heckspoiler verstärkt die sportliche Attitüde. Die unterteilt erscheinenden Rückleuchten erzeugen Breite und Stabilität. Das Heck ist definitiv die Schokoladenseite des G70 Shooting Brake. Hier könnte auch eine Porsche oder ein Mercedes stehen, würde man das Markenlogo entfernen. Geneigte Käufer können aus 3 Ausstattungslinien, Premium, Luxury oder Sports Line, und 14 Exterieur-Farben wählen.

Der Innenraum

Fahrerorientiert und ergonomisch gestaltet haben die Designer das Cockpit, das aus dem Flugzeugbau entsprungen scheint. Wahlweise auch in 3D-Ansicht. Hoher Sitz-Komfort, hochwertige Materialen, klassische Knöpfe, Drehregler und der schicke Touch Screen runden das Bild stimmig ab. Das Infotainment- System mit der dazugehörigen Lexicon-Premium-Soundanlage mit ihren 15 Lautsprecher verwöhnen die Ohren.

Die Motorenpalette

Genesis bietet aktuell einen 2,2 Liter Turbo-Diesel mit einer Leistung von 200 PS an. Alternativ gibt es einen oder 2,0 Liter Turbo-Benziner in den Leistungsstufen 197 oder 245 PS. Ab 2025 sollen die Antriebe komplett elektrifiziert sein und CO2-neutral produziert werden. Serienmäßige wird die Kraft der Motoren über eine 8- Gang-Automatik an die Hinterräder oder – gegen Mehrpreis – an alle 4 Räder geleitet. Insbesondere die Allrad-Variante erzeugt eine beeindruckende Fahrdynamik. Der Fahrer kann aus vier Fahrmodi wählen. Moderne Assistenzsysteme und ein individuell regulierbarer Motorsound lassen den neuen Shooting Brake runden das Premium-Bild ab.

We come to you

Nach dem Motto „we come to you“ bietet Genesis einen aussergewöhnlichen Service: Wer Interesse an den Genesis-Modellen hat, der kommt die koreanische Luxus-Marke maximal entgegen. Denn die Testwagen werden zu Probefahrten auf Wunsch bis vor die Haustür der Interessenten gebracht. Das geht auch nach dem Kauf weiter. Denn ein 5 Jahres Service sorgt für einen Rundum-sorglos-Feeling, das den Genesis-Eignern Zeit und nervige Wege spart. Die Preise für den neuen Genesis G70 Shooting Brake starten bei 40.300 Euro. Der G70 ist übrigens auch als Limousine oder als SUV (GV70) zu haben.

Technische Daten:

Genesis G70 Shooting Brake – 2.0T AWD 8 AT

Motor: 2.0 Benzinmotor

Zylinder: 4-Zylinder-Reihen-Benzinmotor

Getriebe: Achtstufen-Automatik

Antriebsart: Allradantrieb

Leistung: 245 PS / 147 kW

max. Drehmoment: 353 Nm

Beschleunigung 0-100 km/h: 6,9 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: 235 km/h.

WLTP-Durchschnittsverbrauch: 9,3–9,6 Liter

Tankinhalt: 60 Liter

Leergewicht: 1.787 kg

Kofferraumvolumen: 465-1535 Liter

Länge x Breite x Höhe (m): 4,68 x 1,85 x 1,40

Radstand (m): 2,08

Grundpreis: 40.300 Euro

Assistentsysteme:

Adaptive Geschwindigkeitsregelung (NSCC-R) mit automatischer Anfahrfunktion Spurfolgeassistent (LFA) und Autobahnassistent (HDA) aktiver Totwinkelassistent (BCA-R) Querverkehrswarner hinten mit Bremseingriff (RCCA) Frontkollisionswarnsystem mit Fußgänger-/Radfahrer-Erkennung und Abbiegeassistent Müdigkeitserkennung Spurhalteassistent (LKA) intelligenter Geschwindigkeitsregelassistent

