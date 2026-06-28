Ford Ranger zu teuer? Dieser Pick-up kostet deutlich weniger!

Der neue KGM Musso Grand Diesel beweist, dass ein moderner Pick-up kein Vermögen kosten muss. Mit einem Preisvorteil von bis zu 12.000 Euro gegenüber vergleichbar ausgestatteten Mitbewerbern wie beispielsweise Ford Ranger, DMAX oder Toyota Hillux bietet er jede Menge Auto fürs Geld.

Trotz des attraktiven Preises musst du auf nichts verzichten: Das frische, markante Design, ein hochwertig gestalteter Innenraum mit großen Displays, moderne Assistenzsysteme sowie der kräftige 2,2-Liter-Turbodiesel mit 202 PS machen den koreanischen KGM Musso Grand zu einem echten Allrounder.

Mit 3,5 Tonnen Anhängelast, großzügiger Ladefläche und zuschaltbarem Allrad ist er bereit für Arbeit, Freizeit und Abenteuer.

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