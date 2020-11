Ford Puma ST 2021 – Kompakt-SUV oder Kermit? Test I Review I Sound I Launch Control

Der neue Ford Puma ST im Modelljahr 2021 soll ein kompaktes SUV mit 200 PS und einem maximalen Drehmoment von 320 Nm sein. Unter der Haube verbirgt sich ein 1,5 l EcoBoost Benzinmotor mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe, Start-Stopp-System und ein neues sportliches Fahrwerk. Unser Testfahrzeug kommt in der sportlichsten und höchsten Ausbaustufe, als Performance Version (Ford Puma ST X).











Getarnt als Kermit. In einem knall-grünen Kleid, das nennt Ford Furious Grün. An der Front neu ist die Frontlippe mit Ford Performance Schriftzug. Die auch für einen besseren Abtrieb sorgen soll. Genauso neu sind die Voll-LED Scheinwerfer mit Signatur und dynamischer Leuchtweitenregulierung. ST-Elemente und ein gewachsener, schwarzer, dreidimensionaler Kühlergrill ergeben den typischen sportlichen ST Look. Die Maße des kompakten SUVs liegen in der Länge bei 4.226 mm L x 1.805 mm B x 1.520 mm H. Im Vergleich zum normalen Puma liegen wir hier beim ST 10 Millimeter tiefer auf der Straß. Was er noch so drauf hat, seht ihr jetzt, wenn ihr dran bleibt. Viel Spaß dabei.

Technische Daten:

Ford Puma ST

Länge x Breite x Höhe (m): 4,23 x 1,81 x 1,53

Radstand (m): 2,59

Motor: R3-Benziner, 1497 ccm,

Turbolaufladung, Direkteinspritzung

Leistung: 147 kW / 200 PS bei 6000 U/min

Max. Drehmoment: 320 Nm bei 2500–3500 U/min

Höchstgeschwindigkeit: 220 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 6,7 Sek.

WLTP-Durchschnittsverbrauch: 6,8 Liter

Effizienzklasse: C CO2-Emissionen: 155 g/km (Euro 6d-Temp)

Leergewicht / Zuladung: min. 1358 kg / max. 457 kg

Kofferraumvolumen: 456–1216 l Max.

Anhängelast: 750 kg

Wendekreis: 11,2 m

Bereifung: 225/40 R19

Luftwiderstandsbeiwert: k.A.

Wartungsintervall: 30.000 km oder alle 2 Jahre

Basispreis: 30.121 Euro

Grundpreis des Testfahrzeugs: 32.070 Euro

Testwagenpreis: 35.599 Euro

Farbe: Furious-Grün Mettallic