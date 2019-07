Ford hat ein Ford Mustang-Jubiläumsmodell angekündigt, mit dem der 55. Geburtstag des legendären Sportwagens gefeiert werden soll. Der Mustang55 ist ab August in Europa bestellbar, die Preise werden in Kürze bekanntgegeben. Der Mustang 55 basiert auf dem Ford Mustang GT mit dem 331 kW (450 PS) starken 5,0-Liter-V8-Motor. Ford teilte gleichzeitig mit, dass der Mustang mit dem 2,3-Liter-EcoBooost-Motor – ebenfalls ab August – ein upgrade erhält, das optisch von den Mustang Shelby-Modellen inspiriert ist.

Die Palette der zur Auswahl stehenden Lackierungen für den Ford Mustang wurde um die Außenfarben „Iconic-Silber“, „Lucid-Rot“, „Twister-Orange“ und „Grabber-Grüne“ erweitert.

Das Mustang55-Editionsmodell ist als Fastback und als Convertible lieferbar

Das neue Mustang55-Editionsmodell ist als Fastback und als Convertible erhältlich. Zu seinen Besonderheiten zählen zwei Zierstreifen in Schwarz auf der Motorhaube hinter den Lufteinlässen, ein schwarz lackiertes Dach beim Fastback-Modell und glänzend-schwarze 19-Zoll-Leichtmetallräder. Ford Mustang55-Modelle in „Iridium-Schwarz“ verfügen über zwei Zierstreifen in Silber auf der Motorhaube. Die Convertible-Modelle haben außerdem ein schwarzes Stoffdach.

Die Mustang55-Versionen, wahlweise mit 6-Gang-Schaltgetriebe oder mit 10-Gang-Automatikgetriebe, haben jeweils unterschiedlich gestylte Schaltknäufe.

Der Ford Mustang mit dem 2,3-Liter EcoBoost-Motor: Shelby-inspirierter Stil

Der Ford Mustang mit dem 2,3-Liter-EcoBoost-Motor wurde vom Shelby-Styling inspiriert – so sind die Außenspiegel und der Heckspoiler nun in „Magnetic-Grau“ lackiert, über die Motorhaube erstrecken sich nun Streifen in Schwarz mit dünner werdendem Farbverlauf. Glanzgedrehte 19-Zoll-Leichtmetallräder sollen die kraftvolle Optik unterstreichen.

Serienmäßig für das Modell mit 2,3-Liter-EcoBoost-Motor ist jetzt außerdem der Klappenauspuff mit einstellbarem Nachbarschaftsmodus, der den Motorsound zu vom Fahrer programmierbaren Tageszeiten aus Rücksicht auf Nachbarn und Anwohner automatisch begrenzt.

Ford Mustang Bullitt wird ein zweites Jahr produziert

Ford teilte ebenfalls mit, dass die Produktion des Mustang Bullitt mit dem 5,0-Liter-V8-Motor und einer Leistung von 338 kW (460 PS) für die europäischen Kunden um ein Jahr auf nun insgesamt zwei Jahre verlängert wird.

Fotos: Ford