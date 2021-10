Flüssiggas (LPG) ist keine Modeerscheinung

Flüssiggas (LPG) ist eine Alternative zum herkömmlichen Kraftstoff für Verbrennungsmotoren. Steigende Kraftstoffpreise und die geringeren CO 2 -Emissionen machen den Umstieg sinnvoll.

Damien, Head of Cross-Car Line Services bei Dacia, erklärt, warum so viele Dacia Kunden nach dem Umstieg auf Flüssiggas zufrieden sind. Er ist sicher: „Wer einmal auf Flüssiggas umgestiegen ist, kehrt nicht mehr zum Benziner zurück!“

Flüssiggas gilt heute als sicher, zuverlässig und ist einfach zu handhaben. Außerdem ist es günstiger, da es eine höhere Kilometerleistung bietet. Darüber hinaus sind die Bifuel-Aggregate in der Anschaffung preiswerter als Dieselmotorisierungen und stoßen weniger CO 2 und Feinstaub aus. Damit profitieren Autofahrer und Umwelt gleichermaßen von der Antriebsvariante.

„Autogas ist praktisch, wirtschaftlich, umweltfreundlich und einfach. Autogas ist durch und durch Dacia.“ Damien, Head of Cross-Car Line Services bei Dacia

Seit 1979 wird Flüssiggas als Kraftstoff eingesetzt. Am weitesten verbreitet ist die Kraftstoffalternative in Korea, Russland, Thailand, Mexiko und der Türkei. In Europa sind Polen, die Ukraine und Italien die Vorreiter. „Die Verbreitung von Autogas ist in diesen Ländern entweder auf das Vorhandensein großer Erdgasvorkommen oder auf steuerliche Anreize auf Grund geringerer CO 2 -Emissionen zurückzuführen“, erklärt Damien. „Fahrzeuge, die mit Flüssiggas betrieben werden, profitieren zum Beispiel in Frankreich von dem Crit´Air 1-Label und in Spanien von dem Label ECO.“ In anderen Ländern ist Autogas weniger verbreitet, da die Autofahrer nicht die handfesten Vorteile kennen oder auch, da das Tankstellennetz dünner ist. Weltweit sind heute etwa 28 Millionen Fahrzeuge mit Autogas unterwegs.

In den vergangenen zwei Jahren haben die Verkäufe von Fahrzeugen mit Flüssiggasbetrieb deutlich an Fahrt aufgenommen, vor allem weil die Preise für Benzin und Diesel kräftig gestiegen sind. Auch die Zulassung von Fahrzeugen mit Benzin-/LPG-Bifuel-Motoren nimmt stetig zu.

Schon seit 2010 setzt Dacia verstärkt auf Autogas und ist derzeit der einzige Hersteller, der LPG optional für die gesamte Modellpalette anbietet. „Dacia hat Autogas zu einer rentablen Lösung gemacht. In allen Modellen – von Sandero, Sandero Stepway, Logan, Duster bis hin zum neuen Jogger – wird Flüssiggas unter dem ECO-G Label angeboten“, sagt Damien.

In Frankreich hat sich der Absatz im ersten Halbjahr 2021 im Vergleich zu 2020 vervierfacht und ist gegenüber 2019 sogar 15-mal höher. Das beträchtliche Wachstum gehe in erster Linie auf das Angebot von Dacia zurück: 2020 trugen 78 Prozent der LPG-Neuzulassungen in Frankreich das Dacia Emblem.

Da Dacia seine Modelle direkt ab Werk mit der Autogas-Technologie ausstattet, sollen Kunden von der gleichen Zuverlässigkeit wie bei konventionell angetriebenen Verbrennern profitieren. Dazu kommt die umfassende Herstellergarantie sowie die Wartung im dichten Dacia Händlernetz. Für viele Kunden gute Argumente: Im Jahr 2020 hat Dacia jedes fünfte Fahrzeug mit Autogasantrieb verkauft, im ersten Halbjahr 2021 machen sie 28 Prozent aller Verkäufe aus.

„Dacia Kunden sind sehr pragmatisch: Sie suchen ein Fahrzeug, das im Alltag nützlich ist. Dank des Bifuel-Motors und seiner zwei Tanks bietet LPG eine Reichweite von mehr als 1.000 Kilometern, beim neuen Dacia Sandero sind es sogar 1.300 Kilometer“, erklärt Damien.

Sparsam: Der Motor benötigt rund 15 Prozent mehr Autogas als konventionellen Kraftstoff auf 100 Kilometer, jedoch ist der durchschnittliche LPG-Preis etwa 40 Prozent günstiger. Der Anschaffungspreis eines Dacia ECO-G macht sich daher schnell bezahlt. Aufgrund des Bifuel-Motors verfügt das Fahrzeug über zwei Kraftstofftanks; die Reichweite beträgt daher mehr als 1.000 Kilometer zwischen den Tankfüllungen. Im LPG-Betrieb hat der New Sandero ECO-G beispielsweise eine Reichweite von 1.300 Kilometern.

