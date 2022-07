Dethleffs Globetrail (2022) – Bezahlbarer Campervan auf Fiat Ducato ￼

Dethleffs Globetrail 600

Von klassischen Reisemobil-Herstellern ausgebaute Kastenwagen finden immer mehr Freunde. Warum? Ganz einfach, weil man für Preise um die 50.000 Euro ein fahrendes Zuhause mit kompletter Küche, kompaktem Bad und einer Schlaffläche für 2 Personen (die sich mögen sollten) bekommt. Es geht natürlich auch teurer. Wer sich mal bei den Preisen des VW Grand California auf Crafter-Basis umgesehen hat, wird das bestätigen.

Dethleffs Globetrail (2022) – Camper Van auf Fiat Ducato

Unser Testwagen nutzt aufgrund von Lieferproblemen übrigens noch das 7er-Ducato-Chasis. Das Armaturenbrett des Ducato ist im Vergleich zu Volkswagen, MAN, Ford, Mercedes und Co sichtlich in die Jahre gekommen. Dethleffs versichert, wer den Globetrail bestellt, bekommt ihn mit dem deutlich moderneren 8er Chassis. Ohne Aufpreis!

Innen gefällt uns die beinahe schwedisch anmutende Wohnwelt mit dem wertigen Holz der Oberschränke, der modernen Küche, dem hellen Bad und der variablen Sitzecke. Die Stehhöhe im Innenraum misst 1,90 Meter. Im Heck des Fahrzeugs steht eine große Schlaf-/Liegefläche bereit. Darunter ist der Stauraum, der von der geteilten Hecktür erreicht werden kann. Unser Testwagen beinhaltet im Modelljahr 2022 die umfangreiche 90-Jahre-Dethleffs-Ausstattung. Dethleffs schreibt von rund 6.000 Euro Mehrwert. So kostet der Dethleffs Globetrail mit 2 Schlafplätzen ab 52.999 Euro.

Im Testwagen ist anstatt der 120 PS-Ducato Maschine der um 20 PS stärkere Diesel-Motor verbaut. Diese empfehlenswerte Option kostet 790 Euro zusätzlich. Knappe 300 Euro mehr verlangen die Allgäuer für das zusätzliche Bett (1,88 x 80 cm), das man aus der Sitzbank umbauen kann. Wer mal seinen Enkel mitnehmen möchte, wird diese Mehr-Ausstattung zu schätzen wissen. Denn die quer zur Fahrtrichtung verbaute, etwa 1,40 Meter breite Liegefläche im Heck reicht für 2 Personen gerade so aus. Der-Autotester ist 1,86 Meter groß, da bleibt an den Füßen und am Kopf kaum Platz.

Insbesondere wenn, wie im Testwagen, auf der einen Seite ein zusätzliches Fenster verbaut wurde (Option) wird die Breite um einige Zentimeter reduziert. Mein Tipp: Lassen Sie diese Option einfach weg. Das spart Geld und gibt mehr Breite. Licht kommt an dieser Stelle durch die beiden Fenster in der Hecktür und das aufklappbare im Dach genügend an.

Weil guter Schlaf nicht zuletzt im Urlaub wichtig ist, besitzt der Schlafplatz einen hochwertigen Lattenrost und eine bequeme Kaltschaum-Matratze. Das Bett kann bei Bedarf hochgeklappt werden. So entsteht ein großer freier Raum in der Mitte des Fahrzeugs (siehe unsere Fotos).

Das Badezimmer beinhaltet alles, was man dort erwartet. Toilette, Dusche, Schrank, Spiegel. Der Raum ist nicht groß, aber er reicht aus. Die feuchte Luft kann durch ein kleines Fenster im Dach entweichen. 120 Liter Wasservorrat stehen übrigens maximal zur Verfügung. Ein Boiler erhitzt das Wasser. 90 Liter stehen für das Abwasser bereit.

Den Sitzplatz mit der ausfahrbaren Tischplatte nutzt man am bequemsten von den drehbaren Fahrsitzen aus. Denn sie sind bequem und ihre Lehnen lassen sich in der Steilheit variabel verstellen. Im Unterschied zu denen der Sitzbank, die zu steil stehen, um bequemes Sitzen zu ermöglichen.

Der Kühlschrank kann 88 Liter Kühlware aufnehmen. 6 Liter können im Gefrierfach untergebracht werden. Das sollte für 2 bis 3 Personen gut ausreichen. Schade, dass man den Kühlschrank nicht von der Roll-Tür aus geöffnet werden kann. Das verwendete Kühlschrank-Modell sieht erkennbar vor, dass es für eine Öffnung von beiden Seiten aus vorbereitet ist. Der Gasherd besteht aus 2 Flammen, daneben kann das kleine Waschbecken genutzt werden. Alles da, aber eben alles auf relativ kleinem Raum.

Fehlte was? Ich habe einen Tempomaten vermisst, den sollte man sich als Option gönnen, am besten in seiner adaptiven Form, den man ist mit Reisemobilen ja oft auf langen Strecken unterwegs. Noch was? Dem Fahrer steht kein Innenspiegel zur Verfügung. Den kann man sich vielleicht selbst auf die Sonnenblende kleben.

Ach: Die Schubladen der Küche müssen aktiv verriegelt werden. Wenn man das vergisst, haut es die Schubladen mit all ihrem Inhalt in der ersten Kurve raus. Hier wäre eine automatische Verriegelung sinnvoll. Die Griffbetätigung (Sicherung) der Oberschränke gefährdet die Fingernägel. Das könnte man besser ausführen. Es gibt neben den Oberschränken keinen Hängeschrank.

Fazit

Der Dethleffs Globetrail ist ein Campervan (ausgebauter Kastenwagen) mit umfangreicher und qualitativ hochwertiger Wohn-Ausstattung für 2 (bis 3) Personen in Dethleffs-Qualität zum bezahlbaren Preis. Für mich ist die 2er Belegung die optimale. Ein Kururlaub mit einem Kind/Enkel kann man sich aber vorstellen. Als Fahrzeug für den Alltag ist er manchem vielleicht zu groß. Aber der könnte sich, neben dem Camper Van, einen Kleinwagen mit E-Antrieb kaufen, um mit ihm die kurzen Strecken des Alltags zu fahren und für die längeren Strecken den Camper Van nutzen. Diese Kombination könnte eine kluge, weil kostengünstige und komfortable Mobilitätslösung sein.

Technische Daten

Preise: 52.999,00 Euro

Zulässige Personenzahl: 2 – 3

Schlafplätze: 2 / 3 optional

Länge / Breite / Höhe (cm): 599/ 205 / 265

Innenhöhe (cm): 190

Serien-Fahrgestell: Fiat Ducato

Basis Motorisierung: 2,3 l Multijet

Leistung PS: 140 (Option), Serie ist 120 PS

Zuladung (kg): 480

Technisch zulässige Gesamtmasse (kg): 3.300

Anhängelast bei 12 % gebremst (ungebremst) (kg): 2.500 (750)

Radstand (cm): 404

Kühlschrank (l): 88 Liter

Heizung Typ: Combi 4 Gas

Wassertank inkl. Boiler (red. Vol.) (l): 120 (20)

Abwassertank (l): 90

Steckdosen 230 V: 3

Steckdosen USB: 2

