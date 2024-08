Dethleffs erstes Reisemobil mit Allradantrieb | In News, Reisemobile In Dethleffs | Von Von Cornelia Weizenecker

Dethleffs zeigt auf dem Caravan Salon in Düsseldorf sein erstes Reisemobil mit Allradantrieb – den Globebus Performance 4×4.

Erstmals in der Firmengeschichte nimmt der Freizeitfahrzeughersteller aus Isny im Allgäu ein Reisemobil mit Allradantrieb in seine Modellpalette auf. Eine seriennahe Fahrzeugstudie des teilintegrierten Globebus Performance 4×4 ist von 31. August bis 8. September 2024 auf dem Dethleffs-Stand in Halle 7a zu sehen. Ab diesem Zeitraum ist die spätere Serienausführung des ersten Dethleffs Allrad-Reisemobils auch bereits bestellbar.

Ein 163 PS (120 kW) starker Motor, Differenzialsperre, 8-Gang-Automatik-Getriebe, Höherlegung und eine auf 2.100 Kilogramm verstärkte Vorderachse verleihen dem Allrad-Reisemobil die nötige Robustheit sowie Schlechtwege-Eignung, um auch abseits befestigter Straße oder auf unwegsamen Campingplätzen voranzukommen. Die luftgefederte Hinterachse soll dabei Fahrkomfort garantieren.

Dethleffs hat zudem Wert auf die weitgehende Unabhängigkeit von der Energiequelle Gas gelegt. So ist das Reisemobil mit einer Dieselheizung ausgestattet, die verlässlich für Wärme im Wohnraum und Warmwasser sorgt. Auch der gasunabhängige 131 Liter fassende Kompressorkühlschrank steht für Unabhängigkeit auf Reisen. Einzig der Zwei-Flammen-Kocher wird mit Gas betrieben und von einer im Küchenunterschrank platzierten 2,8-kg-Gasflasche versorgt.

Zudem ist der Globebus Performance 4×4 mit der leistungsstarken 5G-Internetzugangslösung Camper Net ausgerüstet, die allerorten einen Internetempfang gewährt. Mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 20 Gigabit pro Sekunde stellt Camper Net die bestmögliche Connectivität für Gaming, Medien und Beruf auf Caravaning-Reisen bereit – inklusive Empfangsverstärkung von am Stellplatz vorhandener WLAN-Signale.

Durch seine auffällige Fahrerhauslackierung in Compovolo Grau und die Aufbaubeklebung – ebenfalls in Compovolo Grau – mit markanter, roter Dethleffs-Ikone hebt sich der Globebus Performance 4×4 deutlich von der Masse der Reisemobile ab.

Im Wohnraum des 685 Zentimeter langen und 220 Zentimeter breiten Globebus Performance 4×4 sorgt eine umfangreiche Ausstattung für Camping-Atmosphäre.

Der Grundriss des Globebus Performance 4×4 ist für zwei Personen ausgelegt: Vorn eine Halbdinette, hinten 2 Einzelbetten, dazwischen eine Küche mit viel Stauraum sowie einem großen Kühlschrank und gegenüber ein Bad, das dank seiner Schwenkwand im Handumdrehen zur Dusche wird.

Einführungsmodell Dethleffs Globebus Performance 4×4 First Edition

Die Serienversion Globebus Performance 4×4 First Edition ist bereits auf dem Caravan Salon 2024 bestellbar und das als Einführungsedition zum Preis von 119.999 Euro inklusive umfangreicher Serienausstattung.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren