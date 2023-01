Primastar Seaside (2023)- Der umfangreich ausgestattete Nissan Camper mit dem Dethleffs-Ausbau

Nissan Primastar Seaside – Seine Grundfläche ist etwa so groß wie die eines Passat oder Mondeo. 5,08 Meter lang, 1,96 Meter breit und 2,04 Meter hoch ist der Campervan des japanischen Automobilbauers. Mit diesen Maßen bleibt der Camper auch in der Stadt leicht bewegen und wendig, sodass er auch im Alltag im Einsatz als vollwertiges als Familienauto mühelos benutzt werden kann. Als Basis dient der bekannte Primastar Kastenwagen in der Ausstattungsvariante Tekna. Die Innenausstattung des Seaside wird indes beim Reisemobil-Hersteller Dethleffs gebaut.

Für den Camper-Einsatz und auch zur Fahrt in Tiefgaragen kann es von großem Vorteil sein, wenn die Höhe des Wagens unter 2 Metern bleibt. Um das zu gewährleisten kann die serienmäßige Fahrzeughöhe mit einem (optional) Tieferlegungssatz der Firma „Irmscher“ in der Höhe auf 1,99 Meter reduziert werden. In den Augen des Autotesters ein unverzichtbares Merkmal. Allerdings muss dann – falls vorhanden – die Markise (nur mittels 4 Schrauben) demontiert und – bei Bedarf – durch ein Sonnensegel ersetzt werden.

Die Ausbauspezialisten von Dethleffs haben für den Nissan Primastar ein geräumiges Camper-Set entwickelt, das über eine Küchenzeile, bis zu sechs Einzelsitzplätzen sowie vier Schlafplätze verfügt. Zwei davon befinden sich unter dem großen Aufstell-Dach, das durch den Einsatz von Gasdruck-Dämpfern leicht angehoben werden kann. Die Seitenwand des Dachs kann in Richtung Fahrzeugfront sogar komplett geöffnet werden und gibt damit den Blick auf den Himmel frei. Schöner kann man vor traumhafter Natur-Kulisse kaum aufwachen.

Die 1,89 x 1,25 Meter große Liegefläche unter dem Dach ist mit einer Kaltschaum-Matratze und vollflächiger Unterfederung ist mit bis 200 Kilogramm belastbar. Im Fahrgastraum ist ein 4-spuriges Schienen-System über die gesamte Ladefläche im Boden eingelassen. Es erlaubt eine modulare Bestuhlung mit bis zu 4 Einzelsitzen, die durch ihr relativ geringes Gewicht von etwa 25 Kilo leicht ein- und auszubauen sind. Ganz ohne Werkzeug lassen sich diese Sitze in oder gegen die Fahrtrichtung positionieren oder heraus nehmen. So entsteht je nach Bedarf Stauraum, um beispielsweise Fahrräder, Kinderwagen, Surfbretter oder Skier zu transportieren.

Das ebenfalls herausnehmbare Bettmodul für die beiden Schlafplätze im Fahrgastraum verfügt ebenfalls über eine vollflächige Unterfederung sowie eine Kaltschaum-Matratze in den Abmessungen 2,05 x 1,25 Meter, auch dieses Doppelbett ist mit bis 200 Kilogramm belastbar.

Der Fahrer- und auch der Beifahrersitz sind drehbar, sodass zum gemeinsamen Essen am verstellbaren Tisch eine Viererkonfiguration entsteht. Der Esstisch (siehe dazu unser Video) kann zusätzlich mit klappbaren Halterungen in der Küchenkonsole oder auch außen am Camper eingehängt werden.

Der 3-Beiner kann auch frei stehen und zum Steh-Tisch gemacht werden.

Verderbliche Lebensmittel und Getränke finden im 33-Liter-Kühlschrank Platz. Warme Mahlzeiten können auf dem zweiflammigen Gaskocher zubereitet werden. Zusätzlichen Stauraum für Kochutensilien und Campinggeschirr bieten vier Schubladen sowie ein großes Rollo-Fach. Bei Nichtbenutzung können der Kocher und die Edelstahlspüle von einer Echtglasplatte abgedeckt werden. Im Kleiderschrank mit Rollo-System, in dem auch das Fach für die Gasflasche integriert ist, findet sich im Segment-Vergleich viel Stauraum. Unter dem Kleiderschrank ist der Frischwassertank mit einem Volumen von insgesamt 29 Litern verbaut.

Für gemütliches Ambiente sorgen dimmbare LED-Lichtbänder im oberen Lattenrost sowie im Dachstaukasten. Durch LED-Schwanenhals-Strahler mit integrierter USB-Steckdose im Aufstelldach finden sich Reisende auch im Dunkeln gut zurecht. Gegen Mehrpreis ist für den Primastar Seaside umfangreiches Zubehör erhältlich, wodurch sich der Campingurlaub noch angenehmer gestalten lässt. Von Außenduschset (50 Euro) über einen seitlich abklappbaren Fahrradträger für die Anhängerkupplung oder eine Markise (knappe 1.000 Euro) bis hin zu passenden Adapter-Kabeln und Gasflaschen erhalten Kunden beim Nissan Händler alles, was sie für ihren nächsten Ausflug mit dem Primastar Seaside benötigen.

Diesel in 2 Leistungsstufen

Für den Vortrieb sorgt ein verbrauchsgünstiger 2,0-Liter-Twin-Turbo-Dieselmotor mit 110 kW (150 PS) oder 125 kW (170 PS). Beide Varianten bietet Nissan mit einem 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DCT (Option) oder manuellem Sechsganggetriebe (Serie) an. Grundsätzlich würde der-Autotester das Automatikgetriebe empfehlen, weil es dem Fahrer das Kuppeln und Schalten abnimmt und trotzdem nicht zu einem höheren Verbrauch führt. Wer jedoch einen Anhänger ziehen möchte, der bekommt beim Schalter eine deutlich höhere maximale Zuglast zur Verfügung.

Zum Komfort unterwegs tragen eine Klimaanlage, Licht- und Regensensor, Fernlichtassistent, ein Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Rückfahrkamera, Totwinkel-Assistent, Notbrems-Assistent, Verkehrszeichen- und Geschwindigkeitserkennung, ein Navigations-System mit Acht-Zoll-Touchscreen und DAB-Radio sowie ein Multifunktions-Lederlenkrad bei. Eine Standheizung, 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, lackierte Stoßfänger und Außenspiegel sowie dunkel getönte Scheiben ab der B-Säule gehören ebenfalls zur Serien-Ausstattung.

Ein großes Plus für diesen Nissan ist seine lange Garantiedauer. Denn für seine leichten Nutzfahrzeuge gewährt Nissan fünf Jahre Herstellergarantie (bis maximal 160.000 Kilometer) auf das Basisfahrzeug und auch für den Camping-Umbau. Das kann im Zweifel sehr viel Geld sparen. Denn je älter das Fahrzeug ist, umso wahrscheinlicher werden auch aufwändig zu behebende Garantiefälle.

Fazit

Wer einen VW Bus mit Camping-Ausbau sucht, der könnte diesen Nissan mit durchdachten und qualitativ überzeugenden Dethleffs Ausbau auf seine Liste nehmen. Er bietet im Segment-Vergleich besonders viel Stauraum, breite Liegeflächen und vieles schon in Serie, was beim Segment-Führer Aufpreis kostet. Dazu kommt die lange Garantiedauer. Trotz dieser Vorteile besteht bei baldiger Bestellung eine realistische Chance, diesem Wohn-Van noch im laufenden Jahr zu bekommen. Die Preise beginnen bei etwa 70.000 Euro. Mit dem 170 PS Motor und Doppelkupplungsgetriebe kommt man bei umfangreicher Serien-Ausstattung auf etwa 73.000 Euro.

Nissan Primastar Seaside (2023) by Dethleffs

Technische Daten:

Leistung kW/PS (Systemleistung) 125/170

Drehmoment (Systemleistung) 380 Nm

Kraftstoffart Diesel

Antriebsart Vorderrad

Getriebeart Schaltgetriebe

Anzahl Gänge 6

Schadstoffklasse Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) Wohnmobil (36AP-AR)

Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) 4

Hubraum (Verbrennungsmotor) 1997 ccm

Länge 5080 mm/Breite 1956 mm (inkl. Außenspiegel) 2283 mm/Höhe 2040 mm

Radstand 3098 mm

Wendekreis 12,8 m

Leergewicht (EU) 2440 kg

Zul. Gesamtgewicht 3010 kg

Zuladung 570 kg

Anhängelast gebremst 12% 2500 kg

Anhängelast ungebremst 750 kg

Stützlast 100 kg

Dachlast 50 kg

Reifengröße 215/60R17C

Verbrauch kombiniert (WLTP) 8,8 l/100 km

CO2-Wert kombiniert (WLTP) 232 g/km

Tankgröße 80,0 l

Füllmenge AdBlue-Behälter 23,3 l

Garantie (Fahrzeug) 5 Jahre oder 160.000 km

Grundpreis ab 71.140 Euro

Metallic-Lackierung 714 Euro

Anhängerkupplung 583 Euro



