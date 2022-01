Der Suzuki Swift Sport – Mild-Hybrid-System für weniger Verbrauch

Der Suzuki Swift Sport mit Hybrid-Antrieb – Klein, geräumig und cool

Wer einen sportlichen Kleinwagen sucht, der dazu noch einen hohen Nutzwert bietet, könnte sich den Suzuki Swift Sport mit auf die Liste nehmen. Allerdings ist er kein Schnäppchen. Sein Preis liegt aktuell bei 23.800 Euro. Dafür gibt es dann einen gut ausgestatteten, hübschen Kleinwagen mit komfortablen Assistenz-Systemen und flotten Mild-Hybrid-Antrieb. Neben verschiedenen Farben (550 Euro), darunter auch 2-Farb-Varianten (880 Euro), stehen keine weiteren Optionen in der Preisliste. Sehr sympathisch. Wir haben den 3,89 Meter langen Swift Sport über 2 Wochen hinweg im Alltagstest gehabt und sind etliche 100 Kilometer mit ihm gefahren. Hier unser Erfahrungsbericht:

Auch wenn das aktuelle Modell gegenüber dem Vorgänger (2018) einige PS weniger (nun 129 PS) auf die Straße bringt, kommt er nicht weniger dynamisch aus den Puschen, denn das Drehmoment des 1,4 Liter Turbo-4-Zylinders ist durch seine E-Motor-Unterstützung sogar um 5 auf 235 Newtonmeter gestiegen. Durch das Plus an Drehmoment reagiert der 1.095 Kilo leichte Kleinwagen unmittelbarer auf das Gas geben. Die Hybridisierung mit einem 48-Volt-System verleiht dem smarten Japaner daneben auch einen erträglichen Verbrauch. Im Schnitt unserer Testfahrten lag er am Ende bei genau 6 Litern je 100 Kilometer. Wir wollten den Verbrauch dabei nicht minimieren, wir sind den Kleinen ganz normal gefahren. Auf der Autobahn haben wir uns an die 130 Stundenkilometer Empfehlung gehalten. Suzuki gibt als WLTP-Norm-Verbrauch 5,6 Liter je 100 Kilometer an. Weil der Tank des 1,48 hohen Swift nur 37 Liter schafft, resultiert eine realistische Reichweite von etwa 500 Kilometern.

Die Kraft des Antriebs wird über eine 6-Gang-Handschaltung an die Räder geführt. Ein Automatik-Getriebe wird für den Suzuki Swift Sport leider nicht angeboten. Dabei steht heutzutage kupplungsfreies Fahren längst nicht mehr sportlichem Fahren diametral gegenüber. Im Gegenteil. Insbesondere Doppelkupplungsgetriebe schalten schneller als wir das können und reduzieren dabei noch den Verbrauch. Aber sei’s drum. In 8,2 Sekunden erreicht der handgerissene Swift Sport Tempo 100, seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 210 Stundenkilometern.

Champion-Yellow ist aufpreisfrei

In unseren Augen eignet sich der Swift Sport für Singles oder Paare am besten. Auch als Zweitwagen ist er gut denkbar. Vor der Rücksitzbank stellt er jedoch relativ wenig Fußraum bereit. Auch die Kopffreiheit ist durch die leicht nach hinten abfallende Dachlinie begrenzt. Der-Autotester hat mit seinen 1,86 Meter Körpergröße hinten sitzend leicht das Dach berührt. Bei aufrecht stehenden Rücksitzlehnen stehen im Gepäckraum 265 Liter bereit.

Wenn man die 2. Reihe komplett umklappt können beachtliche 947 Liter untergebracht werden. Da passt selbst umfangreiches Urlaubsgepäck von 2 Personen rein. Das würde man nicht erwarten, wenn man den Kleinen in seinem sportlich-schicken Blechkleid in Chamipon-Gelb (als einzige Farbe ist sie aufpreisfrei) so vor sich stehen sieht.

Klassischer Innenraum

In der ersten Reihe findet man auf den Sportsitzen (aufpreisfrei) mit bestem Seitenhalt bequem Platz. Das Innenraum-Design in Schwarz mit einigen roten Elementen würden wir als klassisch oder konservativ bezeichnen. Sicher nicht über-digitalisiert. Hier gibt es einen Spurhalte-Assistenten, der sich jedoch schwer tut, die Mitte der Fahrbahn konstant zu halten. Dafür piepst er ständig. Das nervt. Wir haben ihn schließlich ausgeschaltet. Hilfreich ist der ACC-Abstandsregel-Tempomat. Allerdings quittiert er seinen dienst unterhalb von Tempo 30. Schade, denn nicht zuletzt in Stau-Situationen könnte er gute Dienste tun und den Fahrer entlasten.

Ein Plus an Sicherheit bringt auch der Tot-Winkel-Warner, der Müdigkeitserkenner, der Auspark-Assi (hinten bei quer Verkehr ) und die Rückfahrkamera. All diese Assi-Systeme sind inklusive. Genauso wie die Sitzheizung, Klima-Automatik und das 7-Zoll-Audio-System, das über 6 Lautsprecher einen ordentlichen Bass zaubern kann. Heute fast schon unverzichtbar ist die Anbindung des Smartphones über Android Auto oder Apple CarPlay. Aus der sich des Autotesters steht dabei die sekunden-aktuelle Einbindung der aktuellen Verkehrslage in die Navi-Infos über das Handy im Fokus.

Sportlich-schickes Außendesign

Das Heck des Swift Sport ist für den Autotester die Schokoladenseite. Hier kommen die fetten Auspuff-Endrohre im Diffusor (optisch) mit Carron-Optik zur Geltung. Carbon-Optik findet sich auch an der Front und im Seitenschweller. LED-Scheinwerfer gehören ebenso zum Umfang der Sport-Ausstattung wie LED-Rückleuchten und 17-Zoll-Alus. Wirklich Hingucker der Gelbe mit der schwarzen Privacy-Verglasung (inklusive).

Fazit:

Der Suzuki Swift Sport ist ein cooler Kleinwagen der mit seinem sportlichen Antrieb und der Mild-Hybridisierung gut in die Zeit passt. Durch seine umfangreiche Ausstattung erklärt und rechtfertigt sich sein Preis von 23.800 Euro. Durch das Kofferraumvolumen von bis zu 947 Litern (430 Kilo Zuladung sind erlaubt), ist er ein vollwertiges Fahrzeug für Singles oder Paare. Der-Autotester streckt daher den Daumen nach oben.

Technische Daten:

Suzuki Swift Sport

Länge x Breite x Höhe (m): 3,89 x 1,74 x 1,48

Radstand (m): 2,45

Motor: R4-Benziner, 1373 ccm, Turbo, Direkteinspritzung

Leistung: 95 kW / 129 PS bei 5500 U/min

Max. Drehmoment: 235 Nm von 2500 bis 3500 U/min

Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 8,2 Sek.

ECE-Durchschnittsverbrauch: 5,6 Liter

CO2-Emissionen: 125 g/km (Euro 6d-Temp)

Leergewicht / Zuladung: 970 kg / 475 kg

Kofferraumvolumen: 265 – 947 Liter

Wendekreis: 10,3 m

Bereifung vorne/hinten: 195/45 R17

Preis: 23 800 Euro

Mitbewerber: Seat Ibiza, Ford Fiesta, VW Polo, Opel Corsa

