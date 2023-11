McLaren – der renommierte britische Hersteller von Supersportwagen – hat mit dem neuen 750S einen atemberaubenden Meilenstein in der Welt der Hochleistungsautomobile gesetzt. Dieser Supersportwagen beeindruckt nicht nur durch seine Leistung, sondern auch durch innovative Technologien und ein Fahrerlebnis, das höchsten Ansprüchen gerecht werden sollte.

Pures Fahrvergnügen mit dem neuen McLaren 750S

NinaCarMaria hatte das Privileg, das neue Herzstück in Cascais, auf den Straßen rund um das Sintra Gebirge und auch auf der Rennstrecke von Estoril zu bewegen.

Leicht und leistungsstark

Der McLaren 750S ist nicht nur der leichteste, sondern auch der leistungsstärkste Serien-McLaren, der je über die Straßen gerollt ist. Mit einem beeindruckenden Leistungsgewicht von 587 PS pro Tonne (Coupé) übertrifft er die Konkurrenz um 22 PS. Die Kohlefaser-Monocoque-Konstruktion bildet das Herzstück der Leichtbauweise, wodurch der 750S satte 30 kg leichter als sein Vorgänger (720S) wurde.

Beeindruckende Performance

Mit einem 4,0-Liter-V8-Benzinmotor, der durch die Doppelturboaufladung bringt er 750 PS Leistung und 800 Newtonmeter Drehmoment auf die Straße, Der 750S beschleunigt aus dem Stand in atemberaubenden 2,8 Sekunden auf Tempo 100. Die überarbeitete Übersetzung des 7-Gang-Getriebes lässt diesen Supersportwagen in in 7,2 Sekunden (Spider 7,3 Sekunden) auf 200 Stundenkilometer kommen – schneller als jeder seiner Konkurrenten.

Innovative Technologien und Design

Das Interieur des 750S wurde noch stärker auf den Fahrer ausgerichtet. Sein System setzt neue Maßstäbe bei der Bedienung. Das fahrerzentrierte Instrumentendisplay an der Lenksäule ermöglicht es, Fahrwerks- und Antriebsmodi bequem per Hand am Lenkrad zu ändern. Mit Apple CarPlay kann das Smartphone bequem in das Kommunikationssystem des Autos eingebunden werden. Die USB-C und USB-A Anschlüsse dienen zum schnellen Aufladen von Geräten.

Überragende Fahrwerks- und Bremsentechnologie

Die neueste Generation von McLarens hydraulisch gekoppelter Aufhängung, PCC III, sorgt für noch mehr Agilität und Rückmeldung für den Fahrer. Die McLaren-Lenkung wurde mit einer schnelleren Lenkübersetzung geschärft, und das Upgrade für die Rennstreckenbremse, abgeleitet vom McLaren Senna-System, garantiert eine Bremsleistung, die zur Beschleunigung passt.

Faszinierendes Design und Individualisierungsmöglichkeiten

Das Design des 750S beeindruckt mit einem vom McLaren P1 inspirierten mittigen Auspuff und aerodynamischen Verbesserungen wie einem verlängerten Frontsplitter und einem aktiven Heckflügel aus Kohlefaser. Die Gestaltungsoptionen des TechLux- und Performance-Innenraums bieten Luxusmaterialien wie Nappaleder oder Alcantara.

Fazit: Neuer Maßstab für Supercar-Performance

Nina ist mehr als begeistert. Aber mit nach Hause nehmen würde Ärger geben :-). Klar ist: Der McLaren 750S setzt nicht nur einen neuen Maßstab für Supercar-Performance, er liefert ein Fahrerlebnis, das seinesgleichen sucht. Bestellungen für den 750S sind ab sofort bei jedem McLaren-Händler möglich. Autofans mit dem nötigen „Kleingeld“ auf dem Konto dürfen sich auf ein ultimatives Fahrvergnügen freuen. Spitzenleistung ist hier kombiniert mit der Erfüllung des Versprechen von McLaren, Fahrspaß auf höchstem Niveau zu bieten.

Auch wenn diese Information zu spät für Euch kommt: Zeitgleich zur dynamischen Premiere des 750S präsentiert McLaren eine neue Sonderedition des McLaren 750S mit dem 3-7-59-Motiv: eine atemberaubende Hommage an die historischen „Triple Crown“-Siege im Motorsport, enthüllt beim Velocity Invitational in Kalifornien. Nur sechs Fahrzeuge mit Variationen des 3-7-59-Motivs werden gebaut – alle sind bereits als Einzelstücke verkauft.