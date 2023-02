Das sind die Women’s World Cars des Jahres (2023)

Die Jury des Women’s World Car of the Year (WWCOTY) hat entschieden und nun die Sieger in den sechs Kategorien bekanntgegeben.

In der Kategorie „Urbanes Auto“ siegt der koreanische Kia Niro. Zum besten „Familienauto“ aus Frauensicht wurde der Jeep Avenger gewählt. Gewinner in der Kategorie „Große Autos“ ist der französische Citroën C5 X und in der Kategorie „Große SUVs“ der japanische Nissan X-Trail. Der Ford Ranger überzeugte die weibliche Jury in der „Pick-up“ Kategorie, und der sportliche Audi RS 3 hat bei den „Performance Cars“ die Nase vorn.

Die Gewinner in den Kategorien haben die rein weibliche Jury in Aspekten wie Sicherheit, Fahrverhalten, Komfort, Technologie, Design, Effizienz, Umweltverträglichkeit und Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt.

Aus diesen sechs Gewinner-Fahrzeugen wird nun das Women’s World Car of the Year gewählt. Am 8. März, dem Internationalen Frauentag, ist es dann soweit, der Sieger wird auf dem YouTube-Kanal „Women’s World Car of the Year“ bekannt gegeben.

WWCOTY, das sind 61 Motorjournalistinnen aus 44 Ländern auf fünf Kontinenten. Es ist die einzige Auto-Jury, die ausschließlich aus Frauen besteht. Deutschland wird von drei Motor-Journalistinnen vertreten, NinaCarMaria vom Der-Autotester.de ist eine von ihnen.

