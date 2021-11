Das neue BMW 2er Coupé geht an den Start

Unser Testwagen ist der M240i mit Allradantrieb in der Farbe Thundernight-Metallic. Der M240i ist die stärkste Version des neuen Coupés der Münchner, die von einem Reihen-Sechs-Zylinder mit einer Leistung von 374 PS nach vorn gebracht wird. Wahlweise gibt es das sau-starke Coupé auch als 220i mit dem 184 PS Benziner und mit Diesel-Hybrid-Antrieb als 220d Mild-Hybrid mit einer Leistung von 190 PS.

Ich liebe die neugestaltete Front des 2er Coupés mit den neu-interpretierten „Nieren“, die den Look des 2ers unfassbar böse erscheinen lässt. In den Nieren sind jetzt vertikale Klappen integriert, die eine aktive Luftklappensteuerung ermöglichen. In Kombination mit den verbesserten Aerodynamikeigenschaften reduziert sich der Auftrieb um 50 Prozent.

„Ich liebe seine Respekt einflößende Front“

Gegen Mehrpreis gibt es das M Sportpaket, mit dem die Front unseres Testwagens noch breiter erscheint. Als Hommage an die bisherige 2er Baureihe bekommt der Neue adaptive Voll-LED- Scheinwerfer. Wer noch mehr möchte, der bekommt mit dem optionalem BMW Selective BEAM runde Einzelformleuchten. 19 Zoll Alu-Felgen, breite Schultern und eine Lufthutze unterstreichen den athletische Auftritt. Wer das noch nicht ausreicht, der kann einen Heckspoiler und drei- dimensionale LED-Heckleuchten dazu bestellen.

Steifer und leichter

Für ein weiter verbessertes Fahrverhalten sorgen eine steifere Karosserie sowie ein deutlich geringeres Leergewicht, das bei 1.765 Kilogramm liegt. Aber auch hier kann der Käufer noch eins drauf satteln: So das adaptive M Fahrwerk, das optionale M-Sportdifferenzial und elektronisch geregelten Dämpfer. Diese Technik aus dem 4er Coupé wertet das neue 2er Coupé signifikant auf.

Er scheint sich an der 4er ran zu robben

Das neue 2er Coupe ist im Vergleich zu seinem Vorgänger deutlich gewachsen. Der optische Unterschied zum 4er scheint zu schmelzen. Die Schultern haben durch eine Spurerweiterung erkennbar zugelegt – als wäre der 2er im Gym gewesen. Die Spurweite hinten zeigt ein Plus von 3,1 Zentimetern, vorne sind es zusätzliche 5,4 Zentimeter. Mit seiner Breite von 1,83 Zentimeter avanciert der neue BMW 2er zum Pumperkönig. 10,5 Zentimeter mehr Länge macht den Athleten noch attraktiver. Er misst nun stolze 4,55 Meter. Die Fahrzeughöhe erreicht 1,40 Meter. Auch der Kofferraum ist um 20 Liter auf ein Volumen von 390 Litern gewachsen. Eine etwas tiefere Ladekante und eine maximale Anhängelast von 1.600 Kilogramm machen ihn noch funktionaler für Alltag und Urlaub.

Sportlich-moderner Innenraum

Hier geht es ebenfalls sportlich zur Sache. Sportsitze, 8-Gang Steptronic Getriebe mit Schwaltwippen und die Sportlenkung sind klare Zeichen für Experten. Das Cockpit orientiert sich zum Fahrer hin. Driving Assistants, Launch Control Funktion und eine neue Sprint Funktion unterstreichen das sportliche Szenario zudem. Das 10,25 Zoll-Touch-Display mit Live Cockpit und volldigitalem Instrumentenkombi (12,3 Zoll) sind klare Zeichen einer modernen Innenraum-Welt. In M Farben hinterleuchteten Türverkleidungen sorgen für M-Ambiente. Die gepolsterten Kniepads an der Mittelkonsole weiß man während der Kurvenhatz zu schätzen. Erstmals bietet BMW für die 2er Baureihe auch ein Head-up Display an. BMW M Performance Parts gibt es nun auch für den 2er.



Markteinführung Anfang 2022

Der Kompaktsportler kommt schon zum Basis-Preis von 39.700 Euro mit einem umfangreichen Ausstattungspaket zu den Käufern. Produziert wird das neue BMW 2er Cabrio übrigens im mexikanischen BMW-Werk. Die Markteinführung soll Anfang 2022 stattfinden. Ich denke, das das neue BMW 2er Coupé mit diesem Auftritt seinen Top-Platz im Segment der sportlichen Premium-Cabrios behalten wird. Warum? Weil ich begeistert bin!