Concours of Elegance Germany 2025: Exklusive Raritäten am Tegernsee

Nach dem Debüt im Jahr 2024 kehrt der Concours of Elegance Germany (CoE) 2025 an den malerischen Tegernsee zurück. Am 25. und 26. Juli wird das renommierte Event erneut auf dem prachtvollen Gut Kaltenbrunn ausgetragen und verspricht automobile Exklusivität auf höchstem Niveau. Die Veranstalter haben bereits einige spektakuläre Fahrzeuge bestätigt, die die Herzen von Liebhabern klassischer Automobile höher schlagen lassen.

Hochkarätige Exponate: Klassiker und Raritäten

Eines der ersten Highlights ist der Serenissima Agena von 1967, ein einzigartiger Prototyp, der aus der Rivalität zwischen dem italienischen Grafen Giovanni Volpi und Enzo Ferrari entstand. Der futuristisch anmutende Sportwagen, an dessen Entwicklung der ehemalige Ferrari-Ingenieur Alberto Massimino beteiligt war, wird erstmals bei einem deutschen Concours gezeigt.

Ein weiteres Highlight stellt der Lamborghini Countach LP400 von 1976 dar. Dieses Modell gehört zu den ersten Serienversionen der berühmten Sportwagenikone und besticht durch seine filigrane Silhouette. Das Fahrzeug wurde von der Lamborghini-Klassikabteilung Polo Storico in der Originalfarbe Blu Tahiti restauriert und präsentiert sich in makellosem Zustand.

Zu den historischen Schätzen gesellt sich ein Delage D8 S Roadster von 1931, ein Unikat des Karosseriebauers Henri Chapron. Auch ein Citroën SM Mylord aus dem Jahr 1971, einer der seltensten Citroën-Modelle überhaupt, wird zu sehen sein. Von diesem extravaganten Fahrzeug, das einst in mondänen Orten wie St. Tropez anzutreffen war, existieren nur fünf Exemplare.

Neben diesen Einzelstücken werden weitere automobile Meisterwerke erwartet, darunter ein Mercedes-Benz 300 SL Roadster von 1958, ein AC ACE Bristol von 1956, ein Austro Daimler Bergmeister von 1932 sowie ein BMW M635 CSI von 1985.

Partnerschaften und Innovationen

Der Concours of Elegance Germany 2025 wird von starken Partnern unterstützt. Erstmals tritt die OCC Assekuradeur GmbH als Versicherungspartner auf. Das Unternehmen ist in der DACH-Region seit 40 Jahren führend in der Versicherung von Sammlerfahrzeugen. Zudem präsentiert PAL-V das weltweit erste kommerzielle Flugauto, den PAL-V Liberty. Dieses dreirädrige Hybridfahrzeug kombiniert die Mobilität eines Autos mit der Freiheit des Fliegens und wird live vorgeführt.

Auch der Luxus E-Autohersteller Polestar beteiligt sich als Partner an der Veranstaltung und unterstreicht damit die Verbindung zwischen klassischer Automobiltradition und innovativer Technologie.

Spezialkategorien und Bewerbungen

Zusätzlich sind Bewerbungen für exklusive Concours-Spezialkategorien möglich:

Ladies‘ Concours : Sammlerinnen und ihre besonderen Fahrzeuge stehen im Mittelpunkt.

: Sammlerinnen und ihre besonderen Fahrzeuge stehen im Mittelpunkt. Emerging Collectors Concours : Junge Sammlerinnen und Sammler erhalten eine Plattform.

: Junge Sammlerinnen und Sammler erhalten eine Plattform. Junior Concours: Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren können gemeinsam mit ihren Eltern in die Welt der Oldtimer eintauchen.

Da nur jeweils zehn Plätze zur Verfügung stehen, wird eine frühzeitige Bewerbung empfohlen.

Mit über 200 sorgfältig kuratierten automobilen Raritäten und einer atemberaubenden Kulisse wird der Concours of Elegance Germany 2025 erneut zu einem unvergesslichen Ereignis. Die Mischung aus historischen Fahrzeugen, Luxus und Gastfreundschaft macht das Event zu einem der exklusivsten Automobiltreffen Europas.

Weitere Infos unter www.concoursofelegancegermany.com

Fotos: Veranstalter