CMT 2025: Weinsberg zeigt die neue CaraBus EDITION [FIRE]

Weinsberg kündigt auf der CMT in Stuttgart (18. bis 26. Januar) den CaraBus auf Fiat-Basis als Performance-Modell EDITION [FIRE] an. Mit einem feurigen Design innen wie außen soll das Fahrzeug neue Maßstäbe in der Camper-Welt setzen.

Die Käufer können aus sieben Grundrissen wählen. Das Highlight: eine serienmäßig Vollausstattung.

Dazu gehören:

Ein leistungsstarker 140-PS-Motor ,

, stilvolle Sonderpolster ,

, 16-Zoll-Leichtmetallfelgen ,

, und eine integrierte Rückfahrkamera für mehr Komfort und Sicherheit.

