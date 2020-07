Carthago Wohnmobil C-Compactline 141 LE 2020 – Roomtour – Test I Fiat Ducato Basis I Reisemobil

Mein Begleiter heute ist die C-Compactline von Carthago. Die C-Compactline Super-Lightweight 141 LE im Modelljahr 2020. Der C-Liner fährt auf einem Fiat Ducato 2,3 MultiJet hier jetzt mit optionalen 140 PS. Und ist das leichteste Reisemobil in der Premiumklasse. Die Anzahl der Schlaf- und Sitzplätze ist in unserem Fall für vier Personen ausgelegt. Dieses Reisemobil bietet durch seine Außenmaße, Reisemobilkomfort im Van Format. In der Länge liegt er bei 665 cm und in der Breite bei 212 cm. Die Höhe beträgt 289 cm. Das Fahrzeug Gewicht liegt bei 3,5 Tonnen. Schau´ rein um noch mehr zur Carthago C-Compactline zu erfahren!

Technische Daten:

Carthago C-Compactline I 141 LE Super-Lightweight

zul. Gesamtmasse: 3.500 –4.250 kg

Gesamtlänge: 665 cm

Gesamtbreite: 212 cm

Fahrzeughöhe: 289 cm

Chassis: AL-KO-Tiefrahmen spezial„light“

Autarkie: 150 l Frischwasser/140 l Abwasser/ 1 x 80 Ah Gel-Batterie, optional 1 x 90 Ah Lithium Ionen Batterie

Preis (MJ20): 82.850,- Euro

Zuladung: bis zu 615 kg Zuladung

Garagenhöhe: 120 cm (Fahrrad u. E-Bike tauglich)

Fahrzeuggesamtlänge: 6,65m

Neuheiten Exterieur MJ 2020:

Blinker aus A-Säule in Leuchtenträgerintegriert

Doppelchromstreben Kühlergrill

Neues LED-Tagfahrlicht

Exterieur:

Garagentürschloss mit Kompression

Garagenlast belastbar bis 350 kg

Doppelte Klappendichtung (äußere Dichtung als Schwallwasserschutz)

Separate Gaskastenklappe mit optionalem Gaskastenauszug

4-teiliger Heckrahmen mit separater Heckstoßstange

Tankdeckel Kraftstoff flächenbündig in Seitenwand eingelassen

Technik:

Warmluftspeicher-Heiztechnik TrumaCombi 6

zahlreiche Warmluftauslässe im gesamten Doppelboden

Beheizung des Armaturenbrettvorbaus

Aluminium-Innenseiten der Wände (Wärmeleiter und Wärmespeicher)

Blitzschlagschutz getestet

Klimaspeicherdoppelboden mit Fußbodenheizungseffekt

Elektrozentrale gut zugänglich in Rollergarage

Doppelverbindungstechnik „Durafix“: Möbelteile verschraubt und verzapft für eine dauerhafte Verbindung

Fahrerhaussichtkonzept mit fahraktivem, abgesenkter Armaturenbrettgestaltung für Fahrbahnsichtkontakt nach 2,77 Meter

10 Jahre Dichtigkeitsgarantie Serie

Busspiegelsystem „Carthago bestview“ mit großem Haupt-und Weitwinkel für Rundumsicht

Doppelboden-/Stauraumkonzept

Außenzugang zum Doppelbodenstauraum inkl. Beleuchtung

Doppelbodenstauraum unter L-Wohnsitzgruppe von innen und außen zugänglich (Nutzhöhebis 55,5 cm)

abgesenkter Doppelboden-Keller mit einer Nutztiefe von 46 cm mit Innenzugang über große Bilgenklappe im Eingangsbereich

integrierte Wasserablasszentrale –bedienbar von innen wie außen

Interieur/Wohnbereich:

Frontscheibenplissee mit Multifunktion (Verdunklung, Sichtschutz, Sonnenblende, Isolation)

USB-Ladestation

Klassengrößtes Hubbett über Fahrerhausbereich – Liegemaße 180 x 160 cm

Extra tiefe Absenkung des Bettes –bequemer Betteinstieg über Seitensitz, großzügige Sitzhöhe und LED Lichtspots

komfortable L-Wohnsitzgruppe mit ausziehbarem Seitensitz (bis zu 6 Personen)

freistehender, 360°dreh-und verschiebbarer Luxus-Wohnraumtisch mit Chromkeder

clevere Verschiebefunktion über Fußpedal am Tischfuß

TV-Anschluss-Set mit TFT-Auszugssystem im Dachschrank über L-Wohnsitzgruppe mit 22“ LED-Flachbildschirm (Option)

Wohnraum-Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion

Wand-und Dachinnenseite mit Mikrofaser-Klimawandbelag für exklusives Wohnraumambiente

stufenloser Klimaspeicher-Doppelboden ohne Stolperfalle

Blickachse und XL-Raumgefühl im Fahrzeug

Fotos: Marcus Jahn