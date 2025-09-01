Der neue BYD SEAL 6 DM-i Touring (2026) – Kann er deutsche Kombis schlagen? Reichweite, Preis, Platz: Der chinesische Familienkombi im Detail

Im Studio nehmen wir den brandneuen BYD Seal 6 DM-i Touring unter die Lupe. Der Plug-in-Hybrid kombiniert bis zu 105 km elektrische Reichweite (WLTP) mit einer Gesamtreichweite von bus zu 1.500 km – dank BYDs Super Hybrid Technologie. Mit seinem großzügigen Kofferraumvolumen von bis zu 1.535 Litern, moderner Technik und komfortabler Ausstattung richtet er sich klar an Familien, berufliche (steuerlich bevorzugt) Vielfahrer und Auto-Boomer.

Aber: Kann der Seal 6 DM-i Touring auch mit europäischen Kombis wie Passat Variant oder Opel Astra Kombi mithalten? Was meint ihr – ist ein Superhybrid mit über 1.500 km Reichweite die bessere Lösung wie ein reines Elektroauto? Wir sind auf eure Meinungen gespannt!

👉 In diesem Review klären wir die wichtigsten Fragen: • Reichweite & Verbrauch • Kofferraum & Platzangebot • Komfort & Technik-Features • Für wen lohnt sich dieser Plug-in-Hybrid & Preis?