BYD sponsert die UEFA U-21-Europameisterschaft Slowakei 2025

Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit mit der UEFA Europameisterschaft in diesem Jahr, wird BYD auch offizieller Partner der UEFA U-21-Europameisterschaft in der Slowakei 2025. BYD ist der erste chinesische Autohersteller, der aufeinanderfolgende Partnerschaften mit der UEFA eingeht.

Das Sponsoring der UEFA U21-Meisterschaft Slowakei 2025 durch BYD unterstreiche die gegenseitige Anstrengung der Turnierorganisatoren, einen umweltfreundlicheren Ansatz zu fördern und Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen. Durch diese Partnerschaft und ihre Elektrofahrzeuge fördere BYD grüne Mobilität und Umweltverantwortung. Die Zusammenarbeit betont auch das Engagement mit jüngeren Generationen, die maßgeblich zur Förderung von Nachhaltigkeit beitragen, die Bedeutung umweltfreundlicher Verkehrsmittel und nachhaltiger Entwicklung hervorheben und sie ermutigen, sich den Klimaherausforderungen zu stellen und durch Bildung und Handeln eine grünere Zukunft anzunehmen. Mit dieser Partnerschaft bekräftigt BYD sein Engagement, die nächste Generation zu inspirieren und eine nachhaltigere Welt zu schaffen.

Die UEFA-Un-21-Europameisterschaft 2025 findet zwischen dem 12. und 29. Juni 2025 in acht Städten der Slowakei statt. Die UEFA hat diesen Monat eine Trophy Tour durch mehrere slowakische Gastgeberstädte gestartet, die europäischen Fans die Möglichkeit gibt, die innovative EV-Technologie von BYD und sein Engagement für eine grüne Entwicklung zu erleben. Als offizieller Partner und offizieller E-Mobilitätspartner für den EURO 2025 unter 21 wird BYD Nachhaltigkeit im Mittelpunkt seines Sponsorings halten, indem es während des Turniers eine Reihe von neuen Energiefahrzeugen für verschiedene Stakeholder zur Verfügung stellt.

Seit dem Eintritt in den europäischen Pkw-Markt im Jahr 2022 hat BYD ein Netzwerk von 270 Geschäften in zahlreichen europäischen Ländern aufgebaut und acht innovative neue Energiefahrzeuge auf den Markt gebracht. Mit Blick auf das Jahr 2025 plant BYD, zusätzliche Modelle einzuführen, sein Produktportfolio weiter auszuweiten und seine Präsenz in der Region zu festigen.

BYD ist ein multinationales High-Tech-Unternehmen, das sich der Nutzung technologischer Innovationen für ein besseres Leben verschrieben hat. BYD wurde 1995 als Hersteller von wiederaufladbaren Batterien gegründet und verfügt nun über einen vielfältigen Geschäftsbereich, der Automobile, Schienenverkehr, neue Energien und Elektronik umfasst, mit über 30 Industrieparks in China, den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, Brasilien, Ungarn und Indien. Von der Strombeschaffung und -speicherung bis hin zu seinen Anwendungen widmet sich BYD der Bereitstellung von emissionsfreien Energielösungen, die die globale Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern. Seine neue Energiefahrzeug-Footprint deckt jetzt 6 Kontinente, 99 Länder und Regionen und mehr als 400 Städte ab. Das Unternehmen ist sowohl an der Börse in Hongkong als auch an der Börse von Shenzhen notiert und ist als Fortune Global 500-Unternehmen bekannt, das Innovationen auf der Suche nach einer grüneren Welt bietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.bydglobal.com.

