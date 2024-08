Bürstner Talis – entworfen für kleinere Autos und E-Fahrzeuge | In Bürstner, Reisemobile In Bürstner | Von Von Redaktion/cwe

Bürstner stellt auf dem Caravan Salon Düsseldorf ein neues Wohnwagen-Modell: den TALIS vor. Diese Studie stellt Bürstners visionären Blick in die Zukunft der Caravans dar und will neue Maßstäbe im Bereich Lifestyle, Design und Flexibilität setzen. Getreu dem Motto „Klein reisen, groß wohnen“ bringt der TALIS das Vanlife-Gefühl in einen Wohnwagen.

Was hat ein Fisch mit einem Wohnwagen zu tun?

Beim Bürstner Konzept des TALIS ziemlich viel. Im virtuellen Windkanal des Designbüros STUDIOSYN entstand nach vielen Optimierungsdurchläufen eine fischähnliche Außensilhouette des Fahrzeugs: vorne wird die Luft durch eine konisch zugespitzte Form aerodynamisch geteilt, am Heck verjüngt sich die Form von den Seitenwänden her, sodass möglichst wenig bremsende Verwirbelungen entstehen und der Energieverbrauch des Zugfahrzeugs gering bleibt. Die Außenform des TALIS kombiniert perfekte Aerodynamik mit einem großzügigen Wohnbereich.

Bürstner Air-Xtension:

Dieser Grundsatz wurde beim Bürstner TALIS weiterentwickelt. Trotz kompakter Außenmaße entsteht durch das multifunktionale Bürstner Air-Xtension System ein großzügiges Raumgefühl und zusätzlicher Wohnraum. Neben der Nutzung des fest eingebauten Heckquerbetts entsteht nach Ausklappen und Aufblasen des Bürstner Air-Xtension Systems im Heck ein großzügiges 200 x 170 cm großes Längsbett. Diese Schlaferweiterung nutzt die neueste Generation des Bürstner Air-Xtension Systems, das schon aus dem Lyseo TD Gallery bekannt ist.

Bürstner EasyFlex: modulares Wohnen mit Vanlife-Feeling

EasyFlex-Kidsroom – im Heck befindet sich unterhalb des Querbetts eine „Kinderschlafhöhle“ für zwei Kinder, die während der Fahrt als Stauraum bzw. Garage genutzt werden kann. Der Bereich ist kindgerecht ausgekleidet und kann mit einem Vorhang abgetrennt werden.

EasyFlex Kitchen – Das gasfreie, teilbare, portable Küchenmodul mit 2 Induktionskochplatten, das zusammen mit der EasyFlex-Lounge (herausnehmbare Sitzbank+Tisch) im Außenbereich verwendet werden kann. So entsteht eine zusätzliche, große Wohnfläche. Um das Vanlife-Feeling noch deutlicher zu machen, wird die Küche also nach draußen gebracht, um unter freiem Himmel kochen und die Natur in vollen Zügen genießen zu können.

EasyFlex-Boxen – die cleveren, herausnehmbaren Stauboxen: auf der Reise sitzen sie an der Stelle der gewohnten Dachschränke, zum Packen oder Einkaufen werden sie herausgenommen und ermöglichen ein komfortables Beladen.

EasyFlex-Bad mit ökologischer Trenntoilette: im Badezimmer gibt es eine verstaubare Trenntoilette, die nur bei Bedarf herausgeholt wird. Sie funktioniert ohne Chemie, ist autark, bei Bedarf einsetzbar und ökologisch.

Akkuleuchten: können überall im Fahrzeug positioniert werden.

Akustikpaneele aus Holz an den Wänden: für gedämpfte Geräuschentwicklung

„TALIS ist aktuell eine Wohnfühl-Studie, mit der wir zeigen, wie wir bei Bürstner die Zukunft des Caravans sehen. Elektromobilität, geringer Verbrauch und Leichtbau werden immer wichtiger. Fast jedes Auto kann den TALIS ziehen, inklusive E-Autos“, kommentiert Jens Kromer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Bürstner GmbH & Co. KG. „Gemeinsam mit unserem Designpartner STUDIOSYN haben wir mit dem TALIS ein neuartiges Wohnwagenkonzept geboren, das unsere Wohnfühl-Idee konsequent weiterentwickelt. “Der TALIS feiert seine Weltpremiere auf dem Caravan Salon in Düsseldorf.

