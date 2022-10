Bentley Mulliner BATUR (2023) – Das 2 Millionen Euro Coupé

Das wohl luxuriöseste und exklusivste Fahrzeug bringt in diesem Jahr Bentley auf den Markt. Auf nur 18 Exemplare ist der Bentley Mulliner Batur limitiert. Er ist ein automobiles Kunstwerk. Gleichsam ist der Batur der leistungsstärkste Bentley. Die Mulliner Serie dient als Individualisierungsprogramm des britischen Autobauers. Du willst nun sofort deinen Bentley Händler anrufen, um ihm eine Order zu erteilen? Vergiss es! Bereits vor Release wurden alle 18 Exemplare des Mulliner Batur verkauft.

Der Batur ist das aktuellste Projekt von Bentleys hauseigener Abteilung für Maßanfertigung und Karosseriebau „Mulliner“. Er tritt die Nachfolge des Bentley Bacalar an.

Alle Mulliner Modelle werden individuell spezifiziert, entworfen und handwerklich gefertigt. Wie sein Vorgänger – der Bacalar – wird auch der Batur nach einem Gewässer benannt. Der „Lake Batur“ ist ein 88 m tiefer großer Kratersee mit heißer Quelle in Kintamani auf der Insel Bali in Indonesien.

Heiß ist auch der neue Bentley Mulliner Batur. In Deutschland kostet(e) das streng limitierte Fahrzeug rund 2 Millionen Euro. Dabei sind den Wünschen der 18 Kunden keine Grenzen gesetzt gewesen. Eine unglaubliche Auswahl an Farben, Materialen und Details standen zur Auswahl. Selbst 3-D gedruckte Designelemente waren zu haben. 18 Karat Gold-Details aus dem 3D Drucker runden das extreme Luxus-Bild des edlen Interieurs ab. Drehregler, Zier-Applikationen und Luftauslässe sind in feinstem Gold gefertigt. Auch das Design der 22 Zoll Felgen und der Titan Endrohre kommen aus dem 3-D Druck.

Im Innenraum verzaubert der Zweisitzer mit Langstrecken-Komfort und luxuriösen Materialien, feinstem Nappa-Leder und recycelten Materialen. Die runden Glitzeraugen mussten weichen, dafür gibt es neue böse blickende Scheinwerfer. Etliche traditionelle Elemente wurden für den Batur neu interpretiert. Dabei bilden Kraft und Eleganz ein harmonisches Bild. Zur Eleganz trägt die von der langen Front bis zum hinteren Kotflügel durchgehende Schulterlinie bei. Der Grill sitzt nun tiefer und steht aufrechter. Die neuen Scheinwerfer untermalen die Fahrzeuglänge. In den schmalen Heckleuten findet sich die Form der Scheinwerfer wieder.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Angetrieben wird das sportliche Bentley-Coupé von einem legendären W-12 Motor. Vielleicht das letzte Modell, das diesen besonderen Motor tragen wird. Die neue Design-Linie soll wegweisend für die künftigen Modelle der Marke sein. Hier dürfen wir uns wohl schon am neuen Bentley-EV-Design erfreuen. Noch ist es nicht soweit. Also freuen wird uns am 740 PS leistenden 6-Liter-12-Zylinder, der einmaximales Drehmoment von 1.000 Newtonmetern bereitstellt. Der Batur ist nicht nur das bisher leistungsstärkste und exklusivste Bentley-Coupé sein, sondern auch das dynamischste.

Die Motorleistung wird auf das fortschrittlichste Bentley-Chassis aller Zeiten abgestimmt. So gibt es eine Speed-tuned-Luftfederung, einen elektrischen, aktivem Wankstabilisator (eLSD), Allradlenkung und Torque-Vectoring. Die Höchstgeschwindigkeit dieser Luxus-Sport-Limousine liegt dabei schätzungsweiße bei 340 Stundenkilometern. Verrückt schnell also. Schön, dass ich ein solches Auto noch erleben darf. Auch wenn es unvernünftig sein mag. Aber ist Schönes nicht sehr oft auch unvernünftig?!