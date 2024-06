Bentley Continental GT (2025) – die 4. Generation | In Fahrberichte In Bentley | Von Von NinaCarMaria

Der neue Bentley Continental GT setzt einmal mehr Maßstäbe im Luxus-Automobil-Sektor, indem er traditionelle Designprinzipien mit modernster Technologie und herausragendem Handwerk vereint. Jeder Bentley – einschließlich des neuen GT – verkörpert das gleiche Design-Ethos: eine Haltung wie ein ruhendes Raubtier – muskulös, entspannt und selbstbewusst.

Der Bentley Continental GT

Die markanten, klar definierten Hüften des Fahrzeugs deuten auf die darunter liegende Kraft hin. Die Front des GT wurde inspiriert durch die aufrechte Eleganz eines edlen Rennpferdes. Schon der erste Blick in den Innenraum des neuen GT macht seinen außergewöhnlichen Luxus deutlich.

Die neue Front des Continental GT ist gleichsam die größte Veränderung am „Gesicht“ des neuen Bentley seit zwanzig Jahren. Der Vorderbau wird durch den „Focused Eye“- Ausdruck geprägt. Elliptische Einzelleuchten, durchzogen von einer horizontalen Lichtleiste, verleihen dem Fahrzeug einen entschlossenen und fokussierten Ausdruck. Der Scheinwerfer verfügt über ein beleuchtetes Muster im unteren Bereich und eine Diamanteffekt-„Augenbrauen“-Leuchte, die den Ausdruck eines Raubtiers, wie eines Tigers, nachahmt.

Das Heck des Speed-Modells gefällt mit grauen Rückleuchten, die im beleuchteten Zustand wie Spitzen von Diamanten aussehen, die sich wie aus flüssiger Lava erheben. Auch die neuen 22-Zoll-Räder folgen dem Raubtier-Thema, da sie den Eindruck von Krallen vermitteln, die sich in den Boden graben.

Das Interieur des Continental GT gehört zu den schönsten und am besten ausgeführten der Welt und zeigt das höchste Maß an Handwerkskunst, das das Team in der Bentley-Fabrik in Crewe, Großbritannien, zu bieten hat. Ein zentrales Element des Interieur-Designs ist die „Endless Bonnet“, die sich wie eine starke horizontale Linie durch das Fahrzeug zieht. Sie soll Hochleistungsmotorisierung und pure Geschwindigkeit symbolisieren. Neue präzise Steppmuster auf den Sitzen und Türen sowie die Möglichkeit, das helle Chrom durch eine dunklere Version zu ersetzen, verändern den Charakter des Innenraums deutlich. Der rotierende digitale Bildschirm bleibt ein Highlight, das eine „digitale Entgiftung“ des Innenraums ermöglicht.

Für die Liebhaber von Cabriolets wird das GTC-Modell zeitgleich mit dem Coupé bestellbar sein. Es vereint die Möglichkeit offen als auch geschlossen fahren zu können.

Die Farbpalette des neuen GT wird ebenfalls erweitert und bietet nahezu unbegrenzte Kombinationen von Lack- und Innenraumausstattungen. Besonders hervorzuheben ist das neue „Tourmaline Green“, eine moderne Interpretation des ikonischen Bentley-Grüns.

Ab dem Modelljahr 2025 profitieren der Continental und der Flying Spur von einer neuen elektrischen Architektur der neuesten Generation, was einen deutlichen Fortschritt bei Infotainment- und Fahrerassistenz-Technologien bedeutet. Zu den neuen Funktionen gehören unter anderem ein intelligenter Parkassistent, eine Umgebungsanzeige für ein nahtloses Fahren im halbautonomen Modus und ein vollständig aktualisiertes Klimasystem mit Luft-Ionisatoren und Partikelfiltern.

In Sachen vernetzte Dienste bieten der Continental und der Flying Spur ab dem Modelljahr 2025 auch die kabellose Nutzung von Apple CarPlay sowie Android Auto. Auch Over-the- Air-Kartenupdates werden möglich sein. Neue Remote-Funktionen wie der Fernpark- Assistent, Fern-Ladefunktion und Fern-Kabinenvorbereitung ermöglichen es unter anderem, das Klima im Auto schon vor der Fahrt optimal einzustellen.

Mit der Einführung des „My Bentley App Studio“, dem ersten In-Car-App-Store im Luxussegment, setzt Bentley neue Maßstäbe für ein integriertes Benutzererlebnis. Diese Innovation ermöglicht es, Apps wie Spotify oder Amazon Music direkt ins Fahrzeug zu bringen und nahtlos zu nutzen.

Der neue Bentley Continental GT vereint meisterhaftes Design, Handwerkskunst mit modernen Technologien. Er bleibt damit ein starkes Symbol für Luxus und Leistung. Die Einführung des neuen Ultra Performance Hybrid-Antriebsstrangs macht den Continental GT zudem zum leistungsstärksten Bentley aller Zeiten. Durch die Kombination aus einem 4,0- Liter-V8-Motor und einem 190 PS leistenden Elektromotor erreicht der GT eine Gesamtleistung von 782 PS, er setzt damit neue Maßstäbe in Sachen Leistung und Effizienz. Die neue elektrische Architektur ermöglicht eine rein elektrische Reichweite von bis zu 80 Kilometern. Der kombinierte Antrieb sorgt zudem für eine beeindruckende Beschleunigung.

Vmax

Er beschleunigt den modernen GT in nur 3,1 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 335 Stundenkilometern. Dank fortschrittlicher Technologien wie der aktiven Drehmomentverteilung und dem elektronischen Sperrdifferenzial bietet der Continental GT ein Fahrerlebnis der Extraklasse, das dynamische Performance genauso möglich macht, wie auch luxuriösen Komfort.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der neue Bentley Continental GT ein beeindruckendes Beispiel für die Zukunft des luxuriösen GT darstellt. Mit seiner Kombination aus elegantem Design, handwerklicher Perfektion und moderner Technologie setzt er neue Maßstäbe und ist ein Symbol für Luxus und herausragende Leistung.

