Autoreise – Ellmau viel mehr als nur Bergdoktor

Ellmau – In diesen Zeiten haben viele von uns wenig Freude daran, die Strapazen auf den Flughäfen dieser Erde erleben zu müssen. Auch das Reisen in überfüllten Zügen ist alles andere als ein Vergnügen. Dazu kommt das Gefühl, diesen Systemen ausgeliefert und machtlos gegenüber Ausfällen und zeitlichen Verzögerungen zu sein. So erlebt das individuelle Reisen mit dem Auto eine Renaissance. Weitgehend frei und ungebunden, man fährt los, wann man mag und man fährt genauso wieder zurück. Und man legt Pausen ein, wenn es passt und wo es schön ist. Die Insel auf der Rückseite der Erde mag verlockend sein, aber erholsamer ist ein Aufenthalt in einer näher gelegenen Destination ganz gewiss. In einem Klima, das unser Körper kennt und mit Nahrungsmitteln, die ihm vertraut sind.

Top-Lage

Aus dem Südwesten Deutschlands erreicht man Österreich in nur wenigen Stunden. Das Land bietet eine gute Auswahl an gepflegten Hotels, in denen man sich willkommen fühlt. Obwohl die Preise auch in Österreich angezogen haben, kann man hier gute und bezahlbare Unterkünfte finden. Wir freuen uns immer, wenn wir solche Hotels gefunden haben und stellen Euch diese dann gern vor.

Tirol Lodge in Ellmau am Wilden Kaiser

So auch heute mit der Tirol Lodge in Ellmau am Wilden Kaiser.

Maximale Freiheit

Ellmau kann mit dem Auto, von München kommend, auch über die österreichische Autobahn mautfrei erreicht werden. Nur etwa 30 Minuten dauert die Fahrt von München aus noch, dann ist man schon in Ellmau. Wenige Kilometer weiter und perfekt für einen Ausflug liegt das mondäne Kitzbühel. Ellmau ist das ganze Jahr über offen. Der in rund 800 Metern Höhe gelegene Ort ist keine reine Winter-Destination, etliche pilgern hierher wegen dem „Bergdoktor“. Die Fernsehserie wird hier gedreht. Wir waren in diesem Jahr im Mai und nun wieder im Oktober zum Wandern dort. Auch wenn unsere Aktivitäten von Profi-Wanderern mehr als ausgedehntes Spazierengehen bezeichnet würden.

Ellmau am Wilden Kaiser

Unsere Lieblingsziele sind der Hintersteiner See und die Brenner Alm. Wer möchte, startet seine Wanderung direkt an der Tirol Lodge, einfach die Straße hoch und der Nase nach.

Durchdachte Zimmer

Die Tirol Lodge lässt ihren Gästen den maximalen Freiraum. Wohl deshalb möchte sie kein klassisches Hotel, sondern eben eine Lodge sein. Unter den Häusern, die direkt neben den Gondel-Anlagen liegen, kann von den Gästen kostenfrei in der Tiefgarage geparkt werden. Bequemer geht’s kaum.

Die Zimmer in den nachhaltig und in moderner Architektur gebauten Holzhäuser sind zwar nicht besonders groß, haben aber größtenteils überdachte Balkone. Die Zimmer wurden offensichtlich bis ins Detail hinein durchdacht konzipiert. Das offene Badezimmer mit der großen modernen und bodenebenen Dusche ist schön und praktisch zugleich. Davon getrennt ist die Toilette, deren Licht sich nächtens automatisch einschaltet. Wir haben uns hier auf Anhieb wohl gefühlt. Wenn man Glück hat, bekommt man ein Zimmer mit Blick zur Wand des Wilden Kaisers, aber auch die andere Seite mit dem Blick auf den Skihang hat ihren Reiz.

Gegen den Hunger

Ausgiebig gefrühstückt werden kann im angrenzenden Restaurant der Bergbahn. Ein kleines Frühstück gibt es aber im liebevoll gestalteten und dekorierten Hotel-Restaurant, in dem es auch abends Pizza und Co gibt. Wer es feudaler Speisen möchte, muss nur über den Parkplatz zur „Ellmauer Hex“ gehen. Uns haben es dort die 3 verschiedenen Knödel mit großem Salat-Bouquet angetan. Gut und bezahlbar war es auch im „Widdauer“, den man in runden 10 Minuten zu Fuß erreicht. Preise um die 14 Euro sind hier üblich. Unser Wild-Ragout mit Rotkraut und Kroketten lag mit 24 Euro deutlich über dem Schnitt.

Für die Fitness

Die große Panorama Sauna der Tirol Lodge befindet sich auf dem Roof-Top. Von hier aus hat man einen wunderbaren Blick auf den Wilden Kaiser. Liegen zum entspannen gibt es drinnen und auch draußen. Wer einen Bademantel möchte, kann ihn gegen Zahlung von 6 Euro an der Rezeption leihen. Die Sauna (Kinder ab 15) ist bis 21h30 geöffnet. Genauso lang kann man sich ins warme Nass stürzen. Der beheizte Out-Door-Pool mit Berg-Blick, direkt unterhalb der Sauna gelegen, steht den Gästen, wie auch die Sauna, kostenfrei zur Verfügung. Im angrenzenden Badehaus kann man sich im Winter mollig warm auf bequemen Liegen einkuscheln.

Wir kommen wieder

Wir haben uns in der modernen Tirol Lodge einfach wohl gefühlt. Die mautfreie Anfahrt ist angenehm und schnell. Für Ski-Fahrer ist sie durch ihre direkte Lage an der Hartkaisergondelbahn und dem Astbergsessellift die Top-Lage schlechthin. Du fällst aus dem Bett und bist quasi schon auf der Piste. Das Skigebiet wollen wir bei nächster Gelegenheit unter die Lupe nehmen. Was wir auf unseren Wanderungen davon gesehen haben, sie jedenfalls vielversprechend aus.

Infokasten:

Tirol Lodge am Wilden Kaiser

Preis: ab 80 Euro pro Zimmer und Nacht Anreise: von Deutschland: über A12 München – Rosenheim – Kufstein – Ausfahrt Kufstein Süd – Richtung St. Johann zu den Orten Söll, Scheffau, Ellmau, Going

Adresse: Weißachgraben 14a, 6352 Ellmau, Österreich, Telefon: +43 5358 44666

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren