Aston Martin DBX (2023) – NinaCarMaria did it again

Zwei Jahre liegt mein erstes Mal mit dem britischen Superagenten zurück. Schon damals hat mich der Aston Martin DBX in seinen Bann gezogen. Anfang des Jahres durfte ich seinen Bruder den DBX707 auf Sardinien vorstellen. I did it again.

Heute möchte ich mich ein weiteres Mal der DBX-Faszination hingeben. Gleich auf den ersten Blick fällt der matte Lack ins Auge. Das typische Design mit dem klassischen Aston Martin Kühlergrill steht für hohen Wiedererkennungswert. Den 6-flügeligen verchromten Vollmetall-Kühlergrill ziert das handgefertigte Aston Martin Logo aus verchromtem Messing und Emaille. Zusätzliche Breite erhält die Karosse durch seine Clamshell-Motorhaube und die seitlichen Lufteinlässe. Der Bolide rollt serienmäßig auf 22-Zoll-Rädern (optional bis 23 Zoll) über die Straßen. Die Türgriffe sind bündig mit der Blechhülle, die Fenster werden rahmenlos eingefügt. Die rahmenlosen Schwanenflügeltüren öffnen sich stufenlos. Das Heck mit Dachspoiler, Heckspoiler und einem eleganten Lichtband erinnern mich – wohl nicht zufällig – an den Vantage . Gepaart mit den doppelten Endrohren, zeigt das Heckdesign pure Performance. Die elektronisch gesteuerte Auspuffanlage sorgt für den passenden Sound..

Aber die Werte des DBX liegen nicht allein in Optik und Klang. Der 4,0-Liter-Biturbo-V8 leistet im DBX satte 550 PS. Mit seinem maximalen Drehmoment von 700 Newtonmetern sprintet das schwere Luxus-SUV aus dem Stand in 4,5 Sekunden auf Tempo 100. Erst bei 291 Stundenkilometern endet der Hochgeschwindigkeitsrausch. Die Neun-Stufen-Automatik schaltet faszinierend schnell und nahezu unmerklich durch die Gänge. Ein Mittendifferenzial sorgt für eine variable Kraftverteilung. An der Hinterachse werkelt ein elektronisches Sperrdifferenzial.

Die serienmäßige Luftfederung sorgt mit der aktiven Wankstabilisierung für die gewünschte Fahrdynamik . Auch wenn der DBX das erste SUV der Marke ist, sind die Aston Martin Gene auf den ersten Blick deutlich zu erkennen.

Der Norm-Verbrauch des DBX in seinen Außenmassen bei 5,39 m Länge x 1,99 m Breite x 1,68 m Höhe und dem Leergewicht von 2.245 kg liegt bei 14,9 Litern auf 100 Kilometer. Die Karosserie lässt sich bei Bedarf um bis zu 45 Millimeter anheben, was dem SUV eine Wattiefe von 50 Zentimetern beschert. Das passt bestens zum elektronisch gesteuerten, aktivem Allradantriebssystem. Sechs adaptive Fahrmodi bietet der Brite für jeden Fahrspaß. (4 Straßenmodi, 2 Geländemodi. Weitere Details erfährst zum DBX du in unserem YouTube Video.

Die Preise für den neuen Aston Marton DBX starten bei 183.500 Euro. Für die perfekte Individualisierung bietet Aston Martin ein umfangreiches Zubehörpaket an. So bleibt kein Hobbs aus, Jäger, Event-Hopper, Skifahrer oder auch Hundebesitzer können ihren Aston so perfekt für jede Situation anpassen. Den DBX bekommt man jetzt auch mit noch mehr Leistung. Als DBX 707 bringt er es auf stolze 707 PS.

Thanks @Aston Martin

———————————–

Dein Traum-Auto findest du bei Null-Leasing.com: https://www.null-leasing.com/leasing-… @Null-Leasing.com

(*Werbung)

————————————-

Aston Martin DBX (2023)

Hubraum 3.982 ccm

Leistung: 405 kW/550 PS

Drehmoment: 770 Nm

Beschleunigung 0 – 100 km/h: 4,5 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: 291 km/h

Verbrauch: 14,4 L (WLTP)

Leergewicht 2.320 kg

Ladevolumen: 632 l bis 1.530 l

Zylinderanordnung: V-Motor

Abmessungen: 5.039 mm L x 1.998 mm B x 1.680 mm H

Antriebsart: Vierradantrieb

Preis Aston Martin DBX V8 ab 183.500 Euro

