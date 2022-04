Aston Martin DBX 707 – Der Spion, der mich liebte 2.0

Aston Martin DBX 707

Im Jahr 1977 gab sich 007 einer italienischen Liebelei hin. Im Frühjahr 2022 dann das Revival. Nun ist es aber nicht Agentin Major Anya Amasova (Deckname Triple X), die sich auf Sardinien in einen britischen Superagenten verliebt. In der 2022 Version ist es NinaCarMaria, die sich willenlos dem neuen Aston Martin DBX 707 an der Costa Smeralda hingibt. Warum? Das neue Performance SUV DBX 707 definiert Leistung und Fahrspaß auf eine ganz neue Art. So wie für viele James Bond Fans, Roger Moore das Original ist, ist Aston Martin das Original James Bond Auto, das mit seiner Performance perfekt zum Agenten ihrer Majestät passt. Mit dem 4-Liter-V8-Motor nutzt Aston im DBX 707 eine leistungsstarke AMG Maschine, die mit einer Leistungssteigerung auf 707 PS und ein maximales Drehmoment von 900 Newtonmetern für eine wahrlich beeindruckende Fahrdynamik sorgt.

In puren Zahlen ist das eine Steigerung um 157 PS und um 200 Newtonmeter gegenüber dem klassischen DBX mit V8. Motor-, Getriebe-, Federungs- und Brems-Upgrades machen den DBX 707 zum extremsten SUV des Luxus-Segments. Dieses Aston SUV ist einfach der Endgegner Agent.

Aston Martin DBX 707

Die ultimative Leistungssteigerung geht einher mit einer geschärften Optik, außergewöhnlicher Präzision, dynamischem Flair und einem süchtig machendes, einzigartigen Fahrerlebnis. Vor der Kulisse Sardiniens ist das für Menschen mit Benzin im Blut kaum zu überbieten.

Das bullige Design des Aston Martin DBX707 sorgt schon im Stand für eine ausgeprägte Dynamik. Die Räder sind in der Basis 22 Zoll groß, optional gibt es auch 23-Zoll-Leichtmetallräder in verschiedenen Farben und Designs. Das 23-Zoll-Rad bringt zudem dynamische Vorteile, da Reifen mit größerem Durchmesser ein verbessertes Lenkverhalten, eine bessere primäre Körperkontrolle und verbesserte Rundenzeiten zeigen.

Technisch wie optisch wurde am Fahrzeug alles darauf ausgerichtet, die Leistung zu steigern, den Fahrspaß zu intensivieren und die Präsenz auf der Straße zu stärken. Mehr als 400 Kilometer hat NinaCarMaria den Aston Martin DBX 707 über die weitgehend leeren Straßen Sardiniens gejagt. Sie hätte sich gewünscht, die Liaison hätte länger gedauert. Für sie ist dieser DBX der Roger Moore unter den Luxus-SUVS.

Hier noch einige Details, die zu dieser Überbewertung führen: Das 9-Gang-Nasskupplungsgetriebe schaltet deutlich schneller und präziser als beim Wandler-Getriebe. Die Beschleunigung wurde 007-approved und liegt beim Spurt aus dem Stand auf Tempo 100 bei nur 3,3 Sekunden. Die serienmässigen 420-mm-Carbon-Bremsen sorgen für die zur Beschleunigung passenden Verzögerung. Auf Knopfdruck wird der Motorklang zum Brunftschrei. Dazu gibt es einen „Race Start“, der in den Modi GT Sport und Sport+ verfügbar ist. Er sorgt gleichsam für maximale Beschleunigung. Die überarbeitete, aktive Logik im Verteilergetriebe des Allradantriebssystems führt zu einer präziseren Abstimmung zwischen dem Antriebsstrang und dem ESP-System.

So entsteht ein noch sportlicheres Fahrerlebnis. DBX 707 verfügt über eine aktive Wankstabilisieurng und auch über eine neue Version des elektronischen Hinterachsdifferentials mit begrenztem Schlupf (e-diff). Es wurde verstärkt, um das Drehmoment von 900 Newtonmetern zu bewältigen. Die kürzere Achsübersetzung von 3,27 im Vergleich zu 3,07 unterstützt die Sprintfähigkeit des DBX 707 in den unteren Gängen und verbessert das Ansprechverhalten beim Einlegen des Gangs. Die Drehmomentverteilung von vorne nach hinten bleibt vollautomatisch, dabei können bis zu 100 Prozent des Drehmoments an die Hinterachse geschickt werden.

Eine besonders sorgfältige Kalibrierung des e-diff stellt sicher, dass der DBX 707 die Kurvenagilität, das sportliche Gefühl und den dynamischen Charakter eines echten Sportwagens zeigt. Das E-Differential ist im Fahrwerks- und Antriebsstrang integriert, um die beste Balance im Handling zu finden und zu jeder Zeit die optimale Kombination aus Traktion und Agilität zu gewährleisten.

Der James-Bond-Titelsong aus dem Jahr 1977 „Nobody does it better” könnte wohl nicht aktueller und treffender zum DBX 707 im Jahr 2022 passen. NinaCarMaria ist jedenfalls dem Charme des britischen Power-SUVs erlegen. Call me Triple X.

Ach ja: Die Lieferungen des DBX 707 sollen im 2. Quartal 2022 beginnen. Ihr wollt sofort kaufen? In der „Basis“ starten die Preise in Deutschland ab 238.500 Euro. Der Aston Martin Händler erwartet Euch. Ihr werdet es nicht bereuen und auch fasziniert sein. Kein Zweifel!

Technische Daten:

Aston Martin DBX 707 4.0 V8 (707 PS) AWD Automatic 2022

Motor 707 4.0 V8 (707 PS) AWD Automatik

Leistung

Kombinierter Kraftstoffverbrauch (WLTP) 14.2 l/100 km

CO2-Emissionen (WLTP) 323 g/km

Kraftstoffart Benzin

Beschleunigung 0 – 100 km/h 3.3 s

Höchstgeschwindigkeit 310 km/h

Motor

Max. Motorleistung 707 PS

Max. Drehmoment 900 Nm

Hubraum 3.982 cm3

Anzahl der Zylinder 8

Volumen und Gewichte

Leergewicht 2.245 kg

Zul. Gesamtgewicht 3.020 kg

Höchstzulässige Nutzlast 775 kg

Kofferraumvolumen 638 l

Zul. Dachlast 75 kg

Zul. Anhängerlast bei 12% Steigung 2.700 kg

Zul. Anhängerlast ungebremst 750 kg

Maße

Länge 5.039 mm / Breite 1.998 mm / Höhe 1.680 mm

Radstand 3.060 mm

Spur vorne 1.698 mm

Spur hinten 1.664 mm

Bodenfreiheit 190 – 235 mm

Wendekreis 12.4 m

Vorderer Böschungswinkel 22.2 – 25.7°

Hinterer Böschungswinkel 24.3 – 27.1°

Rampenwinkel 15.1 – 18.8°

Watttiefe 500 mm Preis: Basispreis ab 238.500 Euro

