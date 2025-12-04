Billig-Ladekabel für 89 € – cleverer Kauf oder Risiko? – AmperePoint B35 | In Ratgeber In Clips | Von Von Bezahlte Kooperation

Das AmperePoint Type 2, B35 Ladekabel (3,7 kW) gehört zu den günstigsten Ladekabeln auf dem Markt – aber taugt ein 89-Euro-Kabel wirklich für den täglichen Einsatz? In diesem Video checken wir Verarbeitung, Ladeleistung, Handling, Sicherheit und die Frage aller Fragen: Kann das Billigkabel mit deutlich teureren Marken mithalten – oder spart man hier an der falschen Stelle? Ich zeige dir die wichtigsten Eindrücke aus dem Praxistest und ob das B35 eine Empfehlung für den Alltag ist.

Viel Spaß beim Video – und schreibt uns gerne, wie ihr diesen Charger findet? Habt ihr bereits Erfahrung damit?

Der Link führt direkt zum Produkt sowie zur Hersteller-Webseite. Kein Affiliate-Link. (Ich verdiene nichts an eurer Bestellung – der Hinweis dient nur zur Transparenz).

https://www.amperepoint.de