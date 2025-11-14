Zurück in Schwarz: VWN bringt den Amarok Dark Label wieder auf die Straße | In Nutzfahrzeuge, Volkswagen In News | Von Von Redaktion/cwe

Volkswagen Nutzfahrzeuge holt das Sondermodell Amarok Dark Label zurück ins Programm – diesmal auf Basis der neuen Generation. Der Pick-up setzt wie gewohnt auf einen weitgehend schwarzen Auftritt und kann ab sofort vorbestellt werden. Angetrieben wird er in Europa von einem V6-TDI mit 177 kW, 600 Nm Drehmoment und 10-Gang-Automatik.

Optisch bleibt der Dark Label seinem Namen treu: Mattschwarze 20-Zoll-Felgen, schwarze Schriftzüge, dunkle Anbauteile, abgedunkelte Rückleuchten und Privacy-Verglasung bestimmen den Auftritt. Die Farbauswahl ist bewusst reduziert und umfasst drei dunkle Töne – „Midnight Black Metallic“, „Dark Grey Metallic“ und „Bright Blue Metallic“.

Im Innenraum setzt sich das Konzept fort. Schwarze ArtVelours-Sitze, ein ebenfalls dunkler Dachhimmel und ein schlichtes Lederlenkrad mit Logo sorgen für eine insgesamt zurückhaltende, aber hochwertige Anmutung. Die Basis bildet die Ausstattungslinie Style, ergänzt um Details wie Velours-Fußmatten und dunkle Verkleidungen.

Technisch bietet der Amarok Dark Label die bekannten Eigenschaften des Modells: große Displays bis 12,3 Zoll, eine Mischung aus analogen und digitalen Bedienelementen sowie zahlreiche Assistenzsysteme. Die Nutzfahrzeugwerte bleiben für ein Sondermodell relevant – bis zu 1,09 Tonnen Zuladung und 3,35 Tonnen Anhängelast.

Mit dem Dark Label ergänzt VWN die Modellpalette aus Style, PanAmericana und Aventura um eine vierte Variante. Das Pick-up bleibt ein viertüriges Doppelkabinenmodell mit 5,35 Metern Länge und langem Radstand. Preislich startet die Sonderedition in Deutschland bei 68.468 Euro.