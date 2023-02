Alfa Romeo zeigt neuen F1-Rennwagen C43

Der neue Rennwagen des Alfa Romeo F1 Team Stake wurde in Hinwil (Schweiz) präsentiert. Fahrer sind wie schon in der vergangenen Saison der Finne Valtteri Bottas und der Chinese Zhou Guanyu. Als Reservefahrer steht der Franzose Théo Pourchaire zur Verfügung.

Der C43 wird von einem neuen Motor von Ferrari angetrieben und ist eine Weiterentwicklung des 2022er Modells C42. Das Ingenieursteam unter der Leitung des Technischen Direktors Jan Monchaux habe die vom Reglement für die Saison 2023 vorgegebenen Änderungen umgesetzt, so Alfa Romeo. Der C43 zeige deswegen einerseits technische Aktualisierungen, andererseits aber auch komplett neue Komponenten. Insgesamt stehe der Rennwagen noch am Anfang seiner Entwicklung.

Die nächsten Termine für den neuen Rennwagen des Alfa Romeo F1 Team Stake sind ein Funktionstest – im Fachjargon Shakedown genannt – diese Woche auf der Formel-1-Rennstrecke in Barcelona und der offizielle F1-Wintertest in Bahrain (23. bis 25. Februar 2023). Eine weitere Weltpremiere feiert der neue C43 in der Rennsimulation – am Vortag des Bahrain-Tests präsentiert EA Sports den Boliden in der neuen Version des offiziellen Formel-1-Videospiels.

Valtteri Bottas, Fahrer Alfa Romeo F1 Team Stake: „Der neue C43 ist endlich da, und ich kann es kaum erwarten, ihn auf der Strecke zu fahren. Die neue Lackierung gefällt mir sehr gut. Sie ist atemberaubend und eine schöne Weiterentwicklung des letztjährigen Designs. Für mich war 2022 eine interessante erste Saison mit dem Team. Wir haben gemeinsam einige solide Fortschritte gemacht. Jetzt gibt es nur noch eine Richtung: nach oben, höher und besser. Natürlich gibt es noch einiges zu tun und zu verbessern. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir in der bevorstehenden Saison noch bessere Ergebnisse erzielen können. Ich kann es kaum erwarten, wieder Rennen zu fahren und endlich die neue Saison zu beginnen.“

Fotos: Alfa Romeo

