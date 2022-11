Alfa Romeo Tonale (2022) – Der Autotester steht im Regen

Alfa Romeo ist einer der großen Klassiker im Automobilbau. Die italienische Marke mit den oft aufregend schön gezeichneten, sportlichen Modellen zählt noch immer unglaublich viele Fans. Auch wenn die großen Tage der Marke mit noch heute bekannten Modell-Namen zunächst vorbei sind. Aber glaubt man den Ankündigungen, soll Alfa Romeo, das nun auch im Stellantis-Konzern zuhause ist, von den Möglichkeiten moderner Produktions- und Plattform-Technologien profitieren, und neue Modelle bekommen.

Alfa Romeo Tonale – Alltagstest für das kompakte SUV im Italo-Design

So soll es ab 2024 einen rein elektrisch angetrieben Nachfolger des Mito geben, und danach Jahr für Jahr ein weiteres neues Modell. Wir sind gespannt. Bleibt zu hoffen, dass man dann im Konzern bei der Preispolitik besser darauf achtet, dass die Konzern-Brüder preislich nicht so weit auseinander liegen, wie beim Tonale und dem weitgehend baugleichen Dodge Hornet, der allerdings nicht hierzulande angeboten wird. Die Hornisse kostet mit etwa doppelt so großer Leistung und vergleichbarer Ausstattung in den USA nur rund 29.000 Dollar. Einen solchen Preisunterschied kann man den Kunden kaum mit glaubwürdigen Argumenten erklären.

Aber nun wirklich zu unserem Test: Das kompakte SUV Tonale (in Deutschland ab 36.300 Euro) steht für den Alfa-Neuanfang, gleich in einem besonders attraktiven Segment. Benannt wurde der Tonale übrigens nach einem Pass in den Dolomiten. Das 4,53 Meter lange SUV entsteht auf der bewährten (seit 2005) Technik-Plattform des Jeep Compass, auf der sich jedoch kein reiner E-Antrieb realisieren lässt. So stehen den Tonale-Interessenten drei Benzin-Hybrid-Antriebe, zwei Mild-Hybride und ein Plug-In-Hybrid zur Wahl. Die Mild-Hybriden nutzen einen 1,5 Liter-Turbo-Vier-Zylinder mit einem 48 Volt-Bordnetz und einem kleinen Akku, die gemeinsam 20 PS sowie ein Drehmoment von 55 Newtonmetern beisteuern kann. Angetrieben wird der Tonale in in allen Antriebsvarianten ausschließlich an den Vorderrädern.

Aus den beiden Leistungsstufen des Mild-Hybrid-Systems (eHybrid) mit 130 oder 160 PS haben wir für unseren Alltagstest die kleinere Variante mit den 130 PS in der höchsten Ausstattungslinie „Edizione Speciale“ ausgesucht. Die kostet mindestens 39.000 Euro. Wir haben diesen Tonale über eine Woche hinweg im Alltag, auf allen Straßenarten und auch bei Regen unter die Lupe genommen.

Erster Alfa mit fünf Jahren Garantie

Um das Vertrauen in die Qualität der Marke zu fördern erhält der Tonale als erster Alfa eine Fünfjahres-Garantie. Im Stellantis-Konzern soll der hübsch gezeichnete Italiener ein höheres Qualitätslevel erreichen. Tatsächlich ist auch unser Qualitätseindruck gut. Im Innenraum entsteht zwar kein Premium-Feeling, aber die Oberflächen, Verkleidungen, Knöpfe, Regler und Co machen einen ordentlichen Eindruck, der durchaus mit VW Tiguan, Kia Sportage oder Ford Kuga mithalten kann, um nur einige aus dem riesigen Angebot (aktuell rund 70 Modelle) zu nennen.

Gelungenes Alfa Romeo Design

An der Front und auch am Heck des wirklich schön gezeichneten SUVs zeigt der Tonale das typische Alfa-Drei-Augen-Design. Sportlichkeit vermittelt die ansteigende Seitenlinie. Besonders gut gefällt mir das Lichtdesign am Heck mit den besonders schmalen Leuchten. Auch im Innenraum wird der Insider den Alfa sofort erkennen. So etwa an den Tuben oberhalb des modernen Digital-Tachos. Das Multimedia-System funktioniert schnell und zuverlässig, seine Bedienung erfordert jedoch eine gewisse Eingewöhnung. Die Spracherkennung mit Alexa ist jedoch die Benchmark, sie versteht auf Anhieb, was ich möchte, selbst wenn mein Badischer Akzent durchschimmert. So muss Spracherkennung funktionieren, so wird sie benutzt. Klasse!

Das größte Kompliment bekommt von mir das sensible Lenkrad. Hier reicht eine leichte Berührung mit dem Daumen aus, damit das System erkennt, dass ich an ihm arbeite. Warum das wichtig ist? Weil man den adaptiven Tempomat so auch auf langer Strecke bestens nutzen kann. Wer sich daran erst mal gewöhnt hat, wird es nicht mehr missen möchten.

Ich habe bisher kein Lenkrad getestet, das ähnlich sensibel war. Für mich ein Kaufargument für den Tonale. Nicht begeistert war ich vom Bremsverhalten, wenn der Tonale im adaptiven Modus des Tempomaten agiert, denn er bremst sich nicht wirklich weich an den Vorausfahrenden hin. Es ruckelt dabei unangenehm, was das Zutrauen, dass er das zuverlässig macht, nicht fördert. Aber es hat in der Testphase am Ende stets geklappt.

130 PS reichen im Alltag aus

Die 130 PS reichen für einen ausreichend dynamischen Vortrieb im 1,5 Tonnen wiegenden Alfa Romeo Tonale. Ein Sportwagen ist er mit diesem Antrieb jedoch nicht. Dazu passt die zwar leichtgängige, aber doch etwas indirekte Lenkung. Untypisch für Alfa Romeo. Aber für den Einsatz im Alltag völlig ok. Das serienmäßig verbaute Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe (DKG) braucht untypischerweise eine gewisse Zeit, bis es einen vehementen Gasdruck umsetzt. Eine Boost-Funktion durch den E-Antrieb habe ich nicht wirklich gespürt. Das Tonale-Fahrwerk wurde straff, aber nicht zu hart abgestimmt.

In 9,6 Sekunden erreicht unser Tonale aus dem Stand Tempo 100. Bei 200 Stundenkilometern ist Schluss mit lustig. Der Hersteller gibt einen Verbrauch von 5,7 Litern je 100 Kilometer nach der WLTP-Norm an. Das haben wir leider nicht annähernd erreicht. Bei unseren – nicht auf Verbrauchsminimierung ausgelegten Testfahrten – lag der Verbrauch bei durchschnittlicher Leistungsabfrage (nicht über Tempo 130 auf Autobahnen) in der Testwoche bei knapp 8 Litern. Da fragt sich der Autotester schon, was hier die zusätzliche E-Maschine mit ihrer Rekuperierung bringt. Denn solche Verbrauchswerte schaffen auch nicht-elektrifizierte Benziner in kompakten SUVs.

Fazit

Wer das Alfa Romeo Design liebt, wird mit dem Tonale bestens bedient. Es ist klar erkennbar ein Stellantis-Produkt, bei dem die typischen Alfa-Tugenden ein Stück weit auf der Strecke bleiben. Bei den geringen Stückzahlen, die Alfa Romeo zuletzt mit den wenigen Modellen absetzen konnte, hätte sich kostenseitig wohl kein anderer Weg gefunden, ein weiteres Modell zu etablieren. Der Tonale passt in unsere Zeit, nicht zuletzt, weil er eines dieser in breiten Schichten beliebten Kompakt-SUVs ist. Und wenn Dein Herz an Alfa hängt, kannst Du jetzt auch ein kompaktes SUV im Design deiner italienischen Lieblingsmarke haben.

Technische Daten:

Alfa Romeo Tonale 1.5 T 48V-Hybrid Edizione Speciale

Motor: Otto (Mild-Hybrid)

Hubraum (Verbrennungsmotor): 1.469 ccm

Leistung maximal in kW/PS: 96/130

Drehmoment: 240 Nm

Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor): 5.750 U/min

Antrieb: Front

Beschleunigung 0-100km/h: 9,6 s

Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h

CO2-Wert kombiniert (WLTP): 129 g/km

Verbrauch kombiniert (WLTP): 5,7 l/100 km

Kofferraumvolumen: 500 l / 1.550 l

Leergewicht (EU): 1.600 kg

Zuladung: 535 kg

Anhängelast ungebremst: 500 kg

Anhängelast gebremst 12%: 1.500 kg

Länge x Breite x Höhe: 4.528 mm x 1.835 mm x 1.601 mm

Basispreis: ab 39.000 Euro

