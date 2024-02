Alfa Romeo feiert mit der Tributo Italiano Edition ihre tiefe Verbundenheit mit der Heimat. Mailand und die Lombardei nördlich der italienischen Metropole spielen nämlich eine wichtige Rolle in der Historie von Alfa Romeo. 1910 wurde in Mailand der Grundstein für Alfa Romeo gelegt. Auf der Rennstrecke in Monza, am Stadtrand von Mailand, feierte Alfa Romeo ebenso zahlreiche Erfolge wie beim Concorso d’Eleganza in der Villa d’Este am Lago di Como. Die perfekte Gegend also für eine Tour mit drei Fahrzeugen der italienischen Marke..

Wir waren mit den 3 Sonder-Modellen von Alfa Romeo Tonale, Alfa Romeo Giulia und Alfa Romeo Stelvio unterwegs von Mailand aus entlang des Comer Sees und vorbei am Gardasee.

Tonale und Stelvio in den Farben der italienischen Flagge

Die drei Fahrzeuge sind erhältlich in den Farben der italienischen Flagge – grün, weiß und rot, was den Stolz und die Leidenschaft der Marke widerspiegeln soll.

Zusätzlich zu diesen Farben zeigen die Fahrzeuge Außenspiegelkappen ebenfalls in der Farben der italienische Flagge, sowie sportliche Akzente an den Karosserien und hochwertige Leichtmetallfelgen. Der Kühlergrill ist bei der Giulia und dem Stelvio in Schwarz gehalten, während er beim Tonale in Anthrazit erstrahlt. Radhäuser und Seitenschweller tragen dabei die Wagenfarbe.

Interieur

Im Innenraum begeistern die „Tributo Italiano“ Modelle die Fans der Marke mit Sportsitzen, schwarzem Lederbezug und markanten roten Akzenten. Aluminium-Schaltwippen am Lenkrad und erstklassige Materialien verleihen den Fahrzeugen einen Hauch von Raffinesse und Eleganz. Die „Tributo Italiano“ Editionen sollen für höchste Qualität und Leistung stehen. Ausgestattet mit leistungsstarken Motoren und fortschrittlichen Technologien bieten sie ein besonderes Fahrerlebnis. Zudem gibt es eine Zwei-Zonen-Klimaanlage, ein beheiztes Lenkrad, Ambiente-Beleuchtung und ein Premium-Soundsystem von Harman Kardon.

Preise

Die Preise für diese exklusiven Modelle beginnen bei 49.800 Euro für den Alfa Romeo Tonale, über 62.300 Euro für die Alfa Romeo Giulia und 68.300 Euro für den Alfa Romeo Stelvio. Die „Tributo Italiano“ Editionen von Alfa Romeo vereinen Tradition und Erbe der Marke mit modernen Technologien und gelungenem Design.

Mit diesen exklusiven Modellen sollen Alfisti die Essenz von Alfa Romeo in jeder Kurve und auf jedem Kilometer der Straße spüren.

Technische Daten:

2024 Alfa Romeo Giulia Tributo Italiano

Beschleunigung 0-100 km/h: 5,2 bis 6,8 Sekunden

Motorleistung: 210 bis 280 PS

zulässiges Gesamtgewicht: 2.120 bis 2.175 kg

Ladevolumen: 480 l

Zylinderanordnung: Reihenmotor

Abmessungen: 4.650 mm L x 1.860 mm B x 1.438 mm H

Anzahl Türen: 4

Antriebsart: Vierradantrieb

Preis: Ab 62.300 Euro