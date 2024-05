Ab morgen, 14. Mai bestellbar – die neue DS-Collection „Antoine de Saint Exupéry“ | In In News | Von Von Redaktion/cwe

DS bringt in den Baureihen 3, 4 und 7 Kollektionsmodelle, die an den berühmten französischen Dichter, Wissenschaftler und Abenteurer Antoine de Saint Exupéry erinnern. Er ist in Deutschland vor allem als Autor von „Der kleine Prinz“ bekannt und starb vor 80 Jahren im Alter von nur 44 Jahren als Pilot bei einem Flugzeugabsturz.

Bei dem Entwurf der Fahrzeuge hat DS Automobiles mit der Domaine Saint Exupéry – d’Agay, die die Erben und Rechteinhaber von Antoine de Saint Exupéry vertritt, zusammengearbeitet. Entstanden sind drei Modelle entstanden, die jeweils eine Geschichte im Sinne von Antoine de Saint Exupéry verkörpern. Für sie steht die exklusive Karosseriefarbe „Nachtflug“ (so ein Roman von Saint Exupéry) zur Wahl. Dieser aufwändige Perlglanzlack enthält Pigmente, die subtile goldene Reflexe erzeugen, die an einen Sternenhimmel in der Morgendämmerung erinnern. Neben dieser Sonderfarbe ist die Kollektion in Perla Nera-Schwarz, Kristall-Grau und für den DS 7 zusätzlich in Saphir-Blau erhältlich – jeweils in Kombination mit schwarzem Dach. Alle aktuell verfügbaren Motorisierungen werden angeboten.



Edles, strapazierfähiges Nappaleder im warmen Farbton Criollo Braun steht im Interieur für den Geist der Fliegerei in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das Leder der Armaturentafelverkleidung weist Ziernähte in einer speziellen Technik auf, die wie Kondensstreifen eines Düsenflugzeugs wirken. Dezente Plaketten im Innenraum und an der Karosserie kennzeichnen die Collection „Antoine de Saint Exupéry“. Sie zeigen den Schriftzug von Antoine de Saint Exupéry sowie Zitate und Zeichnungen aus seinen Werken. Eine spezielle Grafik gleicht dem Rumpf eines Flugzeugs, dessen Propeller wie ein Wegweiser wirkt. Die ersten 80 europäischen Käufer bekommen außerdem einen Stern beschenkt. Hierfür wird ihnen zum Fahrzeugkauf ein Zertifikat über einen Stern überreicht.



Der DS 3 Antoine de Saint Exupéry (ab 37.690 Euro) steht für das Zitat „Für die einen, die reisen, sind die Sterne Führer.“ aus „Der kleine Prinz“, der DS 4 Antoine de Saint Exupéry (ab 44.200 Euro) für den Satz „Die Sterne bestimmen für uns die wahren Entfernungen“ aus dem Erstlingswerk „Südkurier“ und der DS 7 Antoine de Saint Exupéry (51.190 Euro) greift die Worte „Es ist der Weg des Dialogs zwischen den Sternen und uns“ aus dem Buch „Stadt in der Wüste“ (Citadelle) auf. (aum)

