(2021) Suzuki Swace Hybrid – Kompakter-Kombi mit Toyota Genen – Test I Review I Fahrbericht

Den neuen Suzuki Swace gibt es nun auch mit Hybridantrieb.

Ein 1,8-Liter-Hybrid-Motor treibt den Suzuki Swace mit bis zu 122 PS Systemleistung über eine CVT-Automatik-Getriebe an den Vorderrädern an. Die Leistung resultiert aus der Kombination aus einem Elektromotor (72 PS) mit einem Benzin-Verbrenner (98 PS). Als Testverbrauch haben wir im Mittel 5,1 Liter auf 100 Kilometer notiert. Suzuki gibt als kombinierten NEFZ-Norm-Verbrauchswert 3,4 Liter an. Für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 braucht der Swace 11,1 Sekunden. Bei 180 Stundenkilometern wird die Geschwindigkeit elektronisch gekappt.

Unser Testwagen strahlt in „White Pearl Crystal Shine“ Metallic. Der japanische Kombi bringt unter anderem LED-Scheinwerfer und 16 Zoll Leichtmetall Felgen in der hierzulande einzig verfügbaren Ausstattungslinie „Comfort“ mit. Der Swace ist jedoch keine reine Suzuki-Entwicklung, er ist weitgehend baugleich mit dem Toyota Corolla Touring (Kombi) Hybrid, jedoch differenziert bei den Ausstattungen und dem Blechkleid.. Innen sind sie bis auf wenige Details gleich. Im Basispreis unterscheiden die beiden leicht. Der Suzuki Swace startet bei 31.350 Euro. Der Corolla Hybrid Touring Sports steht in der Farbe „Schnneeweiß (alle anderen kosten Aufpreis) mit dem gleichen Antrieb ab 30.880 Euro in der Preisliste. Beide kommen mit einem CVT-Automatik-Getriebe.

Wie uns der Suzuki gefallen hat, erfahrt Ihr in unserem Video …

Technische Daten:

(2021) Suzuki Swace HYBRID

Leistung: 122 PS

Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Beschleunigung (0-100 km/h): 11,1 Sekunden

Getriebe: CVT-Automatik-Getriebe

Anzahl Türen: 4/5

Anzahl Sitzplätze: 5

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 3,4 l/100km

CO2-Emissionen: 78g/km

Preise: 31.350 Euro

