2021 Opel Mokka e

Das kompakte SUV Mokka dürfte für Opel in den nächsten Jahren eines der wichtigsten Modelle werden. In diesem Segment erklimmt die Nachfrage der Kunden wahre Höhenflüge. So erwarten auch die Opelaner, die nun zum jüngst an der Börse platzierten Stellantis Konzern gehören, vom neuen Opel Mokka hohe Umsatzzahlen und vor allem gute Deckungs- oder – noch besser – Gewinnbeiträge.

Der Opel Mokka in seiner neuen Generation, der nun auf der Konzern-Plattform „CMP“ gebaut wird, hat das „X“ im Namen verloren. Das hat auch eine Grund, denn es gibt ihn fortan ausschließlich mit Vorderradantrieb. Dafür kommt ein „e“ dazu, das in einer Variante für einen voll-elektrischen Antrieb steht. Weiterhin gibt es den Mokka aber auch mit Benziner und Diesel-Motoren. Opel erwartet, dass rund ein Drittel der Mokka-Absätze auf den Stromer fallen, dessen Maschine schon in anderen Modellen der Marke (Corsa) und des Konzerns verwendet wird.

Das Design des 4,15 Meter langen Opel Mokka möchten wir als sportlich bezeichnen, soweit ein SUV sportlich aussehen kann. Kaum etwas erinnert an den alten Mokka X. Wir denken, sein Design dürfte vielen gefallen und nur wenige vom Kauf abhalten. Uns gefällt er besonders gut mit großen Rädern. Der Testwagen ist mit 18 Zoll-Alus versehen.

Auch das Innenraum-Design gefällt uns, insbesondere die leicht zum Fahrer hin ausgerichtete Einheit mit den voll-digitalen (Serie) Displays hat es uns angetan. Die Bedienung des Ganzen hat uns nicht vor Hürden gestellt.

Seit Herbst 2020 kann der neue Mokka schon bestellt werden. Zu den Händlern soll er im Lauf der Frühjahrs rollen. Beim Bestelleingang zeigt sich inzwischen klar, dass der Mokka ankommt. Insbesondere die E-Variante ist in manchen Ausstattungslinien aktuell mit langen Lieferzeiten belastet. Ein Umstand, den ihn noch attraktiver erscheinen lassen könnte.

Das liegt allerdings nicht zuletzt an der üppigen Förderung der E-Mobilität, die in dieser Form mindestens bis 2025 laufen soll. Die 10.000 Euro Subvention reduzieren den Einstiegspreis des E-Mokka auf ca. 24.000 Euro. Zwar gibt es den günstigsten Benziner bereits ab 19.990 Euro, jedoch ist der mit weniger Ausstattung versehen, als der Opel Mokka e. So kann man mit Fug und Recht behaupten, dass hier der Stromer die günstigere Variante ist, nicht zuletzt, weil auch die Folgekosten bei einem Auto mit E-Antrieb geringer sind. Gegenüber dem Benziner dürften die Verbrauchskosten beim Mokka e bei rund der Hälfte liegen. Zudem sind die Stromer bis auf Weiteres von der KFZ-Steuer befreit und auch die Werkstattkosten sind geringer. Wer befürchtet, dass man in wenigen Jahren nur noch wenig für gebrauchte Stromer aus 2021 bekommen wird, dem sei geraten, seinen Mokka e zu leasen (bspw. Bei Null-Leasing.com), denn beim Leasing gibt man den Wagen nach der vereinbarten Leasing-Dauer einfach zurück. Auch weil zum Marktstart etliche super-günstige Leasing-Angebote für den Mokka-e auf dem Markt gewesen sind, haben die Verkaufszahlen so los gelegt.



E-Mobilität durch Förderung preislich attraktiv

Wir haben den Mokka-e bereits unter die Lupe genommen. Schaut dazu gern uns Video. Aber auch hier sei verraten, dass uns der brandneue Rüsselheimer überzeugt hat. Die Wertanmutung der Innenraum-Ausstattung könnte in unseren Augen höher sein. Aber dieser Trend ist aktuell bei etlichen Marken zu verzeichnen. Die Kostenrechner haben hier anscheinend die Oberhand. Ansonsten gibt es kaum was zu mäkeln. Der E-Motor mit seinen 146 PS und 260 Newtonmetern Drehmoment lässt den rund 1,6 Tonnen schweren Stromer in nur 9 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 beschleunigen. Bei 150 Stundenkilometern wird er abgeriegelt, damit der Verbrauch nicht zu hoch und damit die Reichweite zu gering wird.

Rund 18 Kilowattstunden futtert der Opel Mokka-e auf 100 Kilometer. Die Energie für den Vortrieb wird in einem Akku-Satz mit 50 Kilowattstunden Kapazität gespeichert. Im besten Fall lässt sich der Akku in nur 30 Minuten an einer 100 kW-Ladestation auf 80 Prozent der Reichweite bringen. Quasi während einer Kaffeepause. An einer drei-phasigen Wallbox mit 22 kW dauert der Ladevorgang etwas mehr als 5 Stunden, man könnte auch sagen, locker über Nacht. Wohl dem, der eine Garage oder ein Carport besitzt, in der oder dem man eine Wallbox installieren kann.

Direkt anliegendes Drehmoment des Opel Mokka e bringt Fahrspaß

Das Fahrwerk des Opel Mokka-e ist bestens abgestimmt, sein gegenüber dem Benziner um ca. 300 Kilogramm höheres Gewicht, macht sich nur wenig bemerkbar. Die meisten Fahrer werden das kaum spüren. Zum leichten Fahrgefühl trägt auch die im Grundpreis beinhaltetet stufenlose Getriebe-Automatik bei. Einfach schön, wenn man nicht mehr schalten muss. 3 Fahrmodi von Eco bis Sport stehen nach Lust und Laune des Fahrers bereit. Ebenso zum Serienumfang zählen etliche modernen Assistenz-Systeme, die sich positiv auf Komfort und Sicherheit auswirken.

Auf den Vordersitzen stehen Raum genug bereit, etwas enger wird es segment-bedingt auf der Rückbank. Aber auch hier reicht die Kopffreiheit selbst für Menschen meiner Größe (1,86 m) aus.

Im Gepäckraum stehen in der E-Variante zwischen 310 und 1.610 Liter Kofferraum-Volumen bereit, je nachdem ob die Rückenlehnen nicht, komplett oder nur zum Teil umgeklappt werden. Wir denken, die meisten der Opel Mokka Käufer werden den Wagen während der überwiegenden Zahl der Fahrten nur zu zweit nutzen. Aber auch Familien mit 2 kleinen Kindern sollten hier noch klar kommen. Selbst als Haupt-Auto können wir uns das vorstellen. Allein die lange (Urlaubs-) Fahrt könnte zum Hindernis werden, wenn sie Tausende Kilometer lang ist und durch Gegenden führt, in denen es noch nicht ausreichend viel Strom-Tankstellen gibt.







Fazit

Der neue (2021) Opel Mokka-e ist nach unserer Auffassung ein rundum gelungenes modernes Auto, bei dem wir kaum Schwächen entdecken konnten. Mit ihm fährt man bestimmt gern zur Arbeit oder in den Kindergarten. Die neue Opel-Design-Linie gefällt uns ausgesprochen gut. Der Preis des Mokka-e wird nicht zuletzt durch die Förderung von E-Mobilität ausgesprochen attraktiv. Wir empfehlen, nach einem günstigen Leasing-Angebot zu schauen, weil mit dem Leasing das Restwert-Risiko abgegolten wird. Und welche Wettbewerber sehen wir? In diesem Segment ist das Angebot groß, allerdings noch nicht bei reinen Stromern. In erster Linie würden wir ihn mit den Hyundai Kona e vergleichen.

Technische Daten:

Opel Mokka-e Ultimate (2021)



Wagenabmessungen:

Länge in mm 4.15

Breite mit aus-/eingeklappten Spiegeln in mm 1.987/1.791

Höhe (bei Leergewicht) in mm 1.534

Radstand in mm 2.561

Spurweite, vorn, in mm 1.548

Spurweite, hinten, in mm 1.545

Wendekreis Wand zu Wand in m 11,08

Gepäckrauminhalt in l nach ISO 310-1.060

Elektroantrieb

Max. Leistung in kW/PS 100/136

Max. Drehmoment in Nm 260

Höchstgeschwindigkeit in km/h 150 (abgeregelt)

Beschleunigung 0-50 km/h in s 3,7

Beschleunigung 0-100 km/h in s 9,0

Reichweite3 in km (gemäß WLTP2) 313-324

Stromverbrauch in kWh/100 km (gemäß WLTP2) 18,0-17,4

Batteriekapazität in kWh 50

Ladedauer Wall Box (AC, 3-phasig) ca. 5 Std. 15 Min. bei 11kW

Ladedauer öffentliche Ladestation (DC) ca. 30 Min. (80 % der Batterie)

bei ca. 100 kW

Leergewicht inkl. Fahrer (kg) 1.598

Preis: ab 34.100 Euro (vor Förderung)