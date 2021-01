2021 Kia Sorento Spirit – Luxus SUV oder Raumschiff?

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Nina findet heute heraus, ob der neue Kia Sorento im Modelljahr 2021 als Diesel mit Allradantrieb und in der Spirit Ausstattungsvariante, das Zeug zum Luxus SUV hat. Die Testversion hat einen 2,2-Liter Dieselmotor mit 202 PS und einem maximalen Drehmoment von 440 Nm. Der Basispreis für den Sorento startet bei 41.000 Euro. Mit der Spirit Option liegt unser Testmodell bei 51.000 Euro. Die neusten technische Features und ein umfangreiches Paket an Assistenzsysteme sind inbegriffen. Welche das sind und was er noch drauf hat, finden wir heute gemeinsam raus. Viel Spaß dabei!

2021 Kia Sorento Spirit

Technische Daten:

Kia Sorento 2.2 CRDi AWD (AHK)

Länge x Breite x Höhe (m): 4,81 x 1,90 x 1,70

Radstand (m): 2,82

Motor: R4-Diesel, 2.151 ccm, Turbo, Direkteinspritzung

Leistung: 148 kW / 202 PS bei 3800 U/min

Max. Drehmoment: 440 Nm bei 1750–2750 U/min

Höchstgeschwindigkeit: 202 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 9,2 Sek.

NEFZ-Durchschnittsverbrauch: 5,7 Liter

CO2-Emissionen: 150 g/km (Euro 6d)

Leergewicht / Zuladung: min. 1852 kg / max. 658 kg

Kofferraumvolumen: 705–2100 Liter

Bodenfreiheit: 176 mm

Böschungswinkel: 16,8 Grad (v.) / 21,3 Grad (h.)

Rampenwinkel: 16,5 Grad

Max. Anhängelast: 2500 kg

Wendekreis: 11,6 m. Testwagenpreis: 51.000 Euro