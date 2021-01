(2021) Jeep Renegade Trailhawk PHEV 4xe mit 240 PS – Flamingo oder Kompakt SUV? – Review I Offroad

Jeep Renegade Trailhawk PHEV 177kW 240PS AT 4xe

Heute habe ich einen hübschen Italiener im Ami-Kleid dabei. Den neuen Jeep Renegade Trailhawk als Plug-in Hybrid mit einer Systemleistung von 240 PS, Allradantrieb und Automatikgetriebe.

Die Antriebspower des Plug-in-Hybriden setzt sich aus einem 1.3 Liter Vierzylinder-Turbobenziner mit 180 PS und einem Elektro-Motor mit 60 PS zusammen.

Das maximale Drehmoment liegt bei 520 Nm und seine Höchstgeschwindigkeit bei 199 km/h. Seinen Sprint von 0-100 km/h absolviert der Abtrünnige in 7,1 Sekunden. Dazu ist lässt sich sein Allradantrieb rein elektrisch fahren oder über den Verbrennungsmotor.

Wir haben in unserer Testversion die Trailhawk Ausstattungsvariante. Die wurde für den Offroad-Einsatz konzipierte. So bietet er eine Bodenfreiheit von 210 Millimeter sowie einen Böschungswinkel von 30 Grad vorne und 34 Grad hinten.



Falls dich meine Highlights am neuen 4xe Renegade als PHEV interessieren, dann schau ‘rein. Viel Spaß dabei.

Technische Daten:

Modell: Jeep Renegade 4xe Trailhawk

Systemleistung: 240 PS

Abgasnorm: Euro 6d-ISC-FCM

Verbrauch: 2,0 Liter/100 km

Listenpreis: 41.526 Euro (mit 16% Mwst.)

Testfahrzeug: 46.788 Euro

Modell: Jeep Renegade 4xe

Typ: PHEV SUV

Motor: Benziner plus E-Motor

Hubraum (cm3): 1.332

Leistung in PS (kW) bei U/min-1: 240 (177)

Max. Drehmoment (Nm) bei Umin-1: 520

Höchstgeschwindigkeit (km/h): 199

Beschleunigung 0-100 km/h (sek.): 7,1

Getriebe: Sechsgang-Automatik

Antrieb: Elek. Allrad

Treibstoffsorte: Super

Tank (L): 36,5

Verbrauch EU-Drittelmix (l/100 km): 2,3

CO2-Ausstoß (g/km): 53

Gewicht, Herstellerangabe (kg): 1.770

max. Zuladung (kg): 545

Abmessungen (L/B/H): 4.239 / 1.805 / 1.723 (L/B/H)

max. Ladevolumen (L): 330 bis 1.277

Wettbewerber: Renault Captur, Mini Countryman, Ford Kuga