BYD, der chinesische Autobauer von Elektrofahrzeugen, stellt mit dem Atto 2 ein neues kompaktes SUV vor, das speziell für den europäischen Markt entwickelt wurde. Der Atto 2 soll die Agilität eines City-Cars mit den robusten Designmerkmalen eines SUVs kombinieren und setzt auf die innovative Blade-Batterie und Cell-to-Body-Bauweise. Mit einer Reichweite von bis zu 312 Kilometern und einem Frontmotor mit 130 kW (177 PS) bietet der ATTO 2 eine Lösung für Menschen, die ein erschwingliches Elektrofahrzeug suchen.

Der neue BYD ATTO 2

Die Markteinführung erfolgt im März 2025, nachdem der ATTO 2 auf dem Brüsseler Autosalon 2025 erstmals vorgestellt wird.

Der ATTO 2 ist das neueste Mitglied in der SUV-Familie von BYD, die auch den TANG, SEALION 7 und den ATTO 3 umfasst. Mit kompakten Maßen (4.310 mm Länge, 1.830 mm Breite) und einem Kofferraum von 400 Litern ist der ATTO 2 für den städtischen Alltag geeignet und bietet dabei den Komfort eines klassischen SUVs. Der ATTO 2 ergänze die SUV-Modellpalette von BYD in Europa preislich nach unten hin, so der Hersteller.

Besonderheiten wie das Panoramaglasdach und die hochwertige Innenausstattung sollen den ATTO 2 zu einem attraktiven Allrounder für alle machen, die auf Qualität und Technologie setzen.

Zwei Batteriekapazitäten

BYD bietet den ATTO 2 mit zwei Batteriekapazitäten an: Bei der Markteinführung weist die Standardbatterieversion eine Nennkapazität von 45,1 kWh auf. So ausgestattet liegt die kombinierte WLTP-Reichweite bei 312 Kilometern.

Im Laufe des Jahres folgt eine Version des ATTO 2 mit größerer Batterie, die noch mehr Reichweite bieten soll. Weitere Informationen folgen mit Markteinführung des ATTO 2 im März.

Fotos: BYD

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren