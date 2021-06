(2021) Hyundai Santa Fe – SUV aus Fernost mit viel Technik und solider Qualität – Fahrbericht I Test

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der Hyundai Santa Fe zählt zu den großen SUVs. Unter den Wettbewerbern steht der VW Touareg ganz oben auf der Liste. Er kostet mit seinem 231 PS-Verbrenner-Antrieb ab 63.410 Euro. Der Santa Fe startet bei 42.900 Euro. Unser Testwagen mit dem 230 PS leistenden Hybrid-Antrieb, Allrad-Antrieb und umfassender „Prime“-Ausstattung steht mit 56.650 Euro in der Liste. Dafür bekommt man ein klassisch gezeichnetes, wirklich geräumiges SUV, mit dem man über eine Option bis zu 7 Personen befördern kann. Der Hybrid-Antrieb mit seinem 1,6 Liter-Benziner und dem im Getriebe verbauten 44 kW leistenden E-Motor sich hat auf unseren Testfahrten mit günstigen 7,4 Litern (Norm-Wert: 6,1 Liter) begnügt, wobei wir eher gelassen, als dynamisch unterwegs gewesen sind. Auf einer langen Autobahnfahrt lag unser Tempo stets im Bereich um 130 km/h. Mit diesem Verbrauch kann der Santa Fe Hybrid eine sinnvolle Alternative für Menschen sein, die keinen Diesel wollen. Die Kraft des Antriebssystems wird über eine 6-Gang-Automatik im Testwagen (Option) an alle 4 Räder geleitet. Aus dem Stand beschleunigt der Santa Fe Hybrid in 8,4 Sekunden auf Tempo 100. Als maximale Geschwindigkeit stehen 187 Stundenkilometer in den Papieren. Die Abstimmung des Fahrwerks dieses großen SUVs ist gelungen, sie passt bestens zu den Ansprüchen der Europäer. Dabei würde wir den Santa Fe eher komfortabel und bequem beschreiben, als sportlich. Gut so, denn das passt in unseren Augen besser zu den potenziellen Käufern.

Technische Daten

Motorisierung: 1,6 l 4-Zylinder

Motorleistung: 169 kW/230 PS Maximales Drehmoment 350 Nm. Hubraum: 1.598 ccm

Anhängelast: 1.650 kg Dachlast: 100 kg

Elektromotor:

Max. Leistung 44 kW (60 PS) Maximales Drehmoment 264 Nm bei 1600 Batterie 1,5 kWh Fahrzeuggewicht: 1.871 kg. Kombinierter Kraftstoffverbrauch (WPLT) 6,1 l/100 km

CO2-Emissionen (WLTP) 139 g/km

Beschleunigung 0 – 100 km/h 9,1 s

Höchstgeschwindigkeit 187 km/h

Emissionsklasse Euro 6d Tankinhalt 67 Liter

Kofferraumvolumen 571 l – 1649 l

Länge 4785 mm

Breite 1900 mm Höhe mit Dachreling 1710 mm

Radstand 2765 mm

Kleinster Wendekreisdurchmesser 11.4 m

Preis: ab 56.650 Euro

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren