(2021) Audi Q4 e-tron 50 Sportback – Bezahlbares Elektro-SUV – Fahrbericht – Test – Review

Mit dem Q4 e-tron bringt Audi die Elektro-Mobilität nun auch in die höher gelegte Kompakt-Klasse. Das 4,59 Meter lange und 1,63 Meter hohe SUV wird in zwei Karosserie-Varianten auf den Markt gebracht. Im Juni zunächst in einer klassischen SUV-Form. Im Spätsommer folgt dann der Q4 e-tron Sportback (Aufpreis plus 2.000 Euro) mit seiner coupehaften Linie. Preise ab 41.900 Euro stehen in der Liste, davon kann der Käufer noch die 9.000 Euro Förder-Prämie abziehen (förderfährig sind Q4 e-tron 35 und 40). So starten die Preise effektiv bei 33.000 Euro. Unser bestens ausgestatteter Testwagen Audi Q4 e-tron 50 Quattro Sportback bringt es mit dem „Edition One“ Paket und weiteren Optionen in der Preisliste auf über 73.000 Euro. Ein gut ausgestatteter Audi Q4 e-tron 40 kostet um die 55.000 Euro Schau unser Video.

Der Audi Q4 mit seinem Leergewicht zwischen 1.800 und 2.200 Kilogramm (je nach Antriebsvariante) wird in drei Leistungsstufen von 170 PS, 205 PS oder 299 PS angeboten. Wie bei Audi zu erwarten gibt es ihn mit Hinterradantrieb und auch mit Allrad-Antrieb. Dazu entstehen zwei Reichweiten-Varianten durch den Einsatz einer 55 kWh Batterie und einer 82 kWh (beide Werte brutto) Batterie. Die große Batterie kann an Gleichstrom-Stationen bis zu 125 Kilowatt Leistung geladen werden, die kleine bis zu 100 Kilowatt. Im besten Fall wird so in 10 Minuten Energie für etwa 130 Kilometer im Q4 gespeichert. Selbstredend kann auch an Wechselstrom „getankt“ werden, hier ist beim großen Akku eine Ladeleistung von bis zu 11 kW möglich, beim Kleinen von bis zu 7,2 kW. Als Stromverbrauch für die Basis-Variante Q4 35 e-tron gibt Audi einen Verbrauch zwischen 15,8 und 16,7 kW je 100 Kilometer an. Unser Testwagen wird mit einem Verbrauch von 17,6 bis 20,9 kWh je 100 Kilometer ausgewiesen.

TECHNISCHE DATEN

Länge / Breite / Höhe / Radstand: 4,59 / B 1,87 / H 1,63 / 2,76 m

Antrieb: 2 Elektromotoren

Systemleistung: 220 kW/299 PS

max. Drehmoment: 460 Nm

Getriebe: Eingang-Automatik

Beschleunigung 0 – 100 km/h: 6,2 s

Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h (abgeregelt)

Normverbrauch: (WLTP): 17,8 kWh/100 km

CO2-Emissionen: 0 g/km

Akkukapazität: netto 76,6 / brutto 82 kWh

Reichweite (WLTP): 497 km

Preis: ab: 55.600 Euro

