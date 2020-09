(2020) Aston Martin Vantage 4.0 V8 ( 510 PS ) – No Time to Die – Test I Sound I 007

Heute begibt sich NinaCarMaria auf geheime Mission. Ihr Kollege nennt sich: Vantage, Aston Martin -Vantage. Er sprintet von 0-100 km/h in 4,1 Sekunden, von 0 auf 200 in nur 13 Sekunden. Welche besonderen Gadgets der Aston Martin Vantage als Coupé im Modelljahr 2020 besitzt, das hat sie auf ihrer geheimen Mission für Euch rausgefunden. –No Time to Die – Der wunderschöne britische Luxus-Supersportler hat einen Vierliter-V8-Biturbo mit 510 PS. Das ist eine seiner Waffen und ganz neu im Vantage. Die Briten haben sich von ihrem klassischen Aston Marton Saugmotor verabschiedet. Und kooperieren jetzt mit AMG. Den Vierliter-V8-Biturbo, gibt es bereits in einigen AMG Fahrzeugen gibt. James Bond like hat er die perfekte Lackierung in Rot – Scorpus Red. Nicht nur beim Lack würde 007 weiche Knie bekommen. Um mehr zum Geheimagenten zu erfahren, schau´ rein!

Folge NinaCarMaria auf Instagram um nichts zu verpassen:

https://www.instagram.com/ninacarmaria/

www.NinaCarMaria.de







Technische Daten:

(2020) Aston Martin Vantage 4.0 V8 ( 510 PS )



Zylinderzahl / Motorbauart: 8-Zylinder V-Motor

Hubraum / Verdichtung: 3982 cm³ / 10,5:1

Aufladung: Abgasturbolader (1,2 bar)

Leistung: 375 kW / 510 PS bei 6000 U/min

max. Drehmoment: 685 Nm bei 2000 U/min

Antriebsart: Hinterradantrieb

Getriebe: 8-Gang Automatikgetriebe

Karosserie

Typ: Coupé

Türen / Sitzplätze: 2 / 2

Außenmaße:

Länge x Breite x Höhe: 4465 x 1942 x 1273 mm

Radstand: 2704 mm

Kofferraumvolumen: 270 l

Gewichte:

Leergewicht: 1530 kg

Zulässiges Gesamtgewicht: 2150 kg

Zuladung: 620 kg

Bremsdurchmesser:

vorn / hinten

400 / 360 mm Felgenmaterial: Aluminium

Reifenmarke / Typ: Pirelli P Zero A6A

Reifen:

vorn / hinten

255/40 R 20 / 295/35 R 20

Beschleunigung

0-100 km/h: 4,1 s

0-200 km/h: 13,0 s

Höchstgeschwindigkeit: 314 km/h