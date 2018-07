Mitsubishi Pick-up-Bestseller L200 als Sondermodell: Der ab 35.990 Euro erhältliche L200 Diamant Edition basiert auf der Ausstattungsvariante Plus und steht in den Karosserieversionen Club Cab und Doppelkabine mit 2,4-Liter-Dieselmotor (133 kW/181 PS), „Super Select 4WD-II“-Allradantrieb und Sechsgang-Schaltgetriebe zur Verfügung. Der ausschließlich mit Doppelkabine offerierte L200 Diamant Edition+ auf Basis der Ausführung TOP verfügt über die gleiche Motorisierung, allerdings in Kombination mit einem fünfstufigen Automatikgetriebe, und kostet ab 41.790 Euro.

Beide Editionsmodelle bieten Extras wie matt-schwarze 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, Frontschutzbügel und Kühlergrill sowie Frontstoßfänger ebenfalls in Matt-Schwarz, Heckstoßfänger in Piano-Schwarz Perleffekt-Lackierung sowie Trittbretter in Matt-Schwarz mit LED-Einstiegsbeleuchtung. Bei der Diamant Edition sorgt zusätzlich eine Zweizonen-Klimaautomatik für individuell geregelte Innenraumtemperaturen, während die Diamant Edition+ darüber hinaus mit dem Smartphone-kompatiblen Infotainmentsystem „SDA“ (Smartphone Link Display Audio) aufwartet. Die Editionsmodelle sind ab sofort bei allen Mitsubishi Handelspartnern bestellbar.

Foto: Mitsubishi