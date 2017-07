Zum 60. Geburtstag hat die italienische Post eine Briefmarke zu Ehren des klassischen Fiat 500 herausgegeben. Die in einer begrenzten Auflage von einer Million gedruckte Sammlermarke wurde im Fiat Werk Mirafiori in Turin präsentiert, an dem das damals „Nuova Cinquecento“ genannte Fahrzeug ab 1957 gefertigt wurde. Die Briefmarke im Wert von 95 Cent zeigt als Motiv die Silhouette des Oldtimers. Auf blauem Hintergrund ist außerdem ein Band in den Farben der italienischen Flagge zu sehen, das die Worte „Fiat Nuova 500“ und das Datum 1957-2017 einrahmt. Die Optik erinnert an die Grafik historischer Plakate, mit denen 1957 der Fiat 500 beworben wurde.